OpenAI के लिए मुफ़्त नंबर
नीचे वे देश हैं जिनके नंबरों पर OpenAI के कोड आए। नंबर सार्वजनिक हैं: कोड हर उस व्यक्ति को दिखता है जो पेज खोलता है।
देशों 3 आख़िरी SMS 47 मिनट पहले
इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।
जहाँ OpenAI के कोड मिले, वे देश 3
यह सूची उन संदेशों से बनी है जो वास्तव में हमारे सार्वजनिक नंबरों पर आए। यह हर रात दोबारा गणना होती है, इसलिए देशों की सूची बदलती रहती है।
अन्य सेवाओं के लिए मुफ़्त नंबर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
ऊपर दी गई सूची से देश चुनें, उसका पेज खोलें और कोई भी नंबर लें। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं: OpenAI के कोड वाले संदेश नंबर के पेज पर ही दिखते हैं।
OpenAI के कोड इन देशों के नंबरों पर आए: न्यूजीलैंड, चिली, ब्राजील। यह सूची वास्तविक संदेशों से बनती है और हर रात अपडेट होती है।
नहीं। नंबर सार्वजनिक है: OpenAI का कोड पेज खोलने वाला कोई भी देख सकता है, और बाद में ऐसा अकाउंट वापस नहीं मिलेगा। ज़रूरी अकाउंट के लिए भुगतान वाला नंबर लें, जो केवल आपका होता है।
अक्सर उस नंबर से पहले ही OpenAI पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है और सेवा उसे अस्वीकार कर देती है। ऊपर की सूची से किसी और देश का नंबर आज़माएं या भुगतान वाला नंबर लें — उस पर कोड आने की गारंटी है।
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?
Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।