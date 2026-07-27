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VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno

Contenidos

VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno

Resumen rápido

¿Cuál es la diferencia entre una VPN y un proxy?

¿Cuál ofrece más privacidad?

¿Cuándo conviene usar cada uno?

¿Se pueden combinar con otras herramientas de privacidad?

Cómo funciona una VPN

Cómo funciona un proxy

VPN o proxy: usos habituales

Situación

VPN

Proxy

Puntos fuertes de cada opción

Aspecto

VPN

Proxy

¿Cuál deberías elegir?

VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno

VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno

Tanto una VPN como un proxy pueden cambiar la forma en que tu tráfico de internet llega a un sitio web, y a ambos se les suele considerar herramientas de privacidad. Al comparar una VPN con un proxy, a primera vista parecen iguales, pero funcionan de manera distinta y te protegen en distinto grado. Esta guía explica qué hace cada uno, en qué situaciones conviene y cómo los números virtuales de Tiger SMS pueden añadir una capa de privacidad aparte cuando te registras en servicios en línea.