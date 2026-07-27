VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno
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VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno
¿Cuál es la diferencia entre una VPN y un proxy?
¿Cuándo conviene usar cada uno?
¿Se pueden combinar con otras herramientas de privacidad?
VPN o proxy: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno
Tanto una VPN como un proxy pueden cambiar la forma en que tu tráfico de internet llega a un sitio web, y a ambos se les suele considerar herramientas de privacidad. Al comparar una VPN con un proxy, a primera vista parecen iguales, pero funcionan de manera distinta y te protegen en distinto grado. Esta guía explica qué hace cada uno, en qué situaciones conviene y cómo los números virtuales de Tiger SMS pueden añadir una capa de privacidad aparte cuando te registras en servicios en línea.