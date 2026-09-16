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Telegram 免费接码号码
以下是收到过 Telegram 验证码的国家。号码是公共的：任何打开页面的人都能看到验证码。
国家 7 最后一条短信在 1小时 前
这些号码是所有人共用的。页面对任何人开放，所以你在这里请求的验证码很可能被陌生人看到，账号也永远不会真正属于你。
收到过 Telegram 验证码的国家 7
法国 号码数：400 活跃：0 瑞典 号码数：350 活跃：0 加拿大 号码数：50 活跃：0 英国 号码数：8 活跃：3 智利 号码数：9 活跃：3 巴西 号码数：11 活跃：11 新西兰 号码数：17 活跃：8
该列表根据真实到达我们公共号码的短信统计，每晚重新计算，因此国家构成会发生变化。
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常见问题解答
从上面的列表中选择国家，打开该国页面并选取任意号码。无需注册：Telegram 的验证码短信直接显示在号码页面上。
Telegram 的验证码曾发送到这些国家的号码：法国, 瑞典, 加拿大, 英国, 智利, 巴西, 新西兰。该列表按真实短信统计，每晚更新。
不安全。号码是公开的：任何访问页面的人都能看到 Telegram 的验证码，而且以后无法找回该账号。重要账号请使用专属付费号码。
多数情况下该号码已被用于注册 Telegram，因此被拒绝。请试试上面列表中其他国家的号码，或购买付费号码，验证码可保证送达。
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