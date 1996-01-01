SMB128 128端口SIM卡池（中国天翔出品）：通过接收短信实现盈利

产品概述



SMB128 SIM卡池革新了SIM卡管理方式，可高效支持128张SIM卡，并能无缝对接无内置SIM卡功能的GoIP设备。该智能解决方案实现SIM卡集中存储，支持热插拔不间断服务。内置智能分配算法可动态调配GoIP通道的SIM卡资源，确保跨地域稳定运行。多重防护机制防止SIM卡锁卡，自动备用卡分配系统保障通道性能最大化。

技术规格



• SIM卡槽数量：128个

• 处理器：ARM11 700MHz

• 运行内存：128MB

• 存储容量：8MB

• 电源输入：DC 12V/2A

• 最大功耗：15瓦

• 外形尺寸：29.2×22.5×5.5厘米

• 净重：1.34公斤

工作环境

• 湿度范围：10%-90%（无冷凝）

• 温度范围：0-45℃

核心功能

• 128张SIM卡独立运行，支持零中断瞬时切换

• 零成本SIM服务器架构，可高效管理超万张SIM卡

• 在线固件升级提升功能与安全性

• 先进防封卡技术保障持续稳定运行

• 内置动态域名解析服务（DDNS）

• 远程控制系统免除人工维护

• 无需物理换卡/充值即可持续服务

• 基于Linux系统的稳定运行环境

SMB128 SIM卡池应用领域



本解决方案专为需要海量SIM卡管理、远程操作和永续连接的企业机构打造。

企业短信批量解决方案

• 完美适配短信API服务商、营销机构及大规模消息服务提供商

• 支持群发营销短信、促销通知及实时警报等高频业务场景

虚拟号码API服务

• 提供基于API的虚拟号码短信接收服务

• 确保通信过程安全可靠无遗漏

在线接码盈利系统

• 通过处理海量短信流量实现收益，是利用短信基础设施创收的理想工具

VoIP系统整合

• 与网络电话系统无缝对接，实现基于SIM卡的互联网语音通信

流量分发与网络容灾

• 智能分配多SIM卡流量，确保持续连接避免网络中断

企业级远程SIM管控

• 为企业提供完整的SIM卡远程控制方案，适用于内部通讯、员工通知及客户联络

物联网数据传输

• 支持物联网设备监控、遥测数据传输等应用场景

TIGER SMS盈利合作



通过对接TIGER SMS平台，您可以从每条接收的短信中获得分成，开启全新盈利模式。TIGER SMS提供现成客户资源及标准化API接口，助您快速实现短信变现。

TIGER SMS合作优势



• 极速响应：24小时内处理咨询

• 定制条款：灵活的商业合作方案

• 快速对接：一周内完成API集成

• 成熟客源：立即接入庞大客户网络

• 透明结算：每条有效短信实时计费

加入TIGER SMS，您将轻松实现SIM卡资源变现、在线接码盈利，把握移动通信领域的创收机遇。