没有国外手机号能不能创建海外Microsoft账号？

Microsoft，是信息技术领域的领导者，拥有了Microsoft账号之后，意味着你可以自由地访问微软旗下的软件和服务。Microsoft 注册过程也很简单，只需使用个人手机号并进行Microsoft 验证，就可以成功创建 Microsoft 账户。然而，部分国内用户想要创建 Microsoft 海外账户，但苦于没有国外手机号码，无法完成海外 Microsoft 注册，这种情况下，该如何操作呢？





如果你没有国外手机号，或因某些原因不想使用个人号码注册Microsoft账号，那么，你可以考虑使用TIGER SMS平台的在线号码服务获取虚拟电话号码，不仅能匿名注册Microsoft账号，也可以完成国外社交平台账号注册。

为什么要注册海外 Microsoft 账号？

注册海外Microsoft账号，可以带来的便利和优势非常多，比如：

① 它能让你轻松访问Microsoft的全球服务，享受更广泛的功能和应用。无论是国际邮件收发，还是全球云存储，都能让你在处理跨国事务时游刃有余。

② 海外账号往往能第一时间体验到Microsoft的新功能和优惠活动，让你始终站在科技前沿。

③ Microsoft账号提供了强大的数据同步与备份功能，确保你的重要文件随时随地都能安全访问。

④ 对于需要与国际团队协作的用户来说，海外Microsoft账号更是不可或缺的沟通桥梁。

没有国外手机号创建海外 Microsoft 账号的方法

没有国外手机号，并不意味着就无法安全创建 Microsoft 账户，实际上，只需要在TIGER SMS接码平台上获取临时手机号之后，无需真实手机号就可以轻松进行海外 Microsoft 注册。而且，通过TIGER SMS获取虚拟手机号的方法也非常简单，且如果接收不到验证码信息，也不会收取任何费用。下面就是虚拟号码购买的具体方法。

第一步：注册 TIGER SMS 账号

为了获取用于国际 Microsoft 注册的虚拟号码，我们需要先在TIGER SMS中进行注册。全程只需邮箱和密码，无需个人电话验证，隐私保护做得非常到位。

① 进入TIGER SMS官方网站，

② 点击页面右上角“注册”按钮，

③ 填写相关信息后点击“立即注册”即可。





第二步：向 TIGER SMS 账号充值

通过TIGER SMS获取虚拟号码，就需要购买号码来完成接收验证码服务。因此，需要对账号充值。

① 在“个人中心”，点击“充值”的选项。

② 选择充值方式后，根据提示选择充值金额，填写卡密，

③ 点击“确认”按钮，即可完成充。





第三步：购买国外号码注册

充值成功后，就可以购买国外号码注册无需使用电话号码Microsoft账号了。

① 在“购买号码”的界面中，项目位置输入“Microsoft”，国家位置任意选择。

② 选择虚拟号后点击“购买”，即可获得一个可以替代验证方式的手机号。





第四步：注册 Microsoft 账号

购买虚拟号后，就可以用这个手机号来创建无需电话号码的 Microsoft 账户了。只需要在注册Microsoft账号时，输入刚刚购买的国外手机号注册，就可以轻松获得一个无需手机验证的 Microsoft账号。

怎么注册 Microsoft呢？通过以上无需手机注册方式的讲解是不是发现很简单呢？如果你想要无需短信创建账户，或需要一个无需手机号 Microsoft，不妨试一试吧。