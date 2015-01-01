如何在不使用个人电话号码的情况下创建Hopi账户

Hopi是一个领先的土耳其个性化购物应用程序，您想进入，但不想提供您的电话号码？无论是出于隐私考虑还是仅仅出于对隐秘性的喜好，通过虚拟号码注册Hopi现在变得简单易行。

Hopi的独特功能

您获取独家优惠和个性化购物建议的钥匙，涵盖时尚、电子产品、旅行必需品等多个类型。由BNR Technology A.开发属于Boyner集团，Hopi自2015年起改变了购物者发现和节省的方式。

轻松浏览附近的优惠，规划前往商店的路线，并享受各种产品的大幅折扣。无论是新智能手机还是时尚服装，Hopi帮助您始终以指尖找到最佳价格。

使用虚拟号码创建Hopi账户

现在让我们来看看主要问题：如何在不透露个人电话号码的情况下注册。多亏了创新解决方案，如TIGER SMS，获取用于注册Hopi的土耳其临时虚拟号码变得简单且经济实惠：

1. 访问TIGER SMS：注册网站以开始使用。

2. 充值账户：前往充值页面，使用方便的支付方式为账户充值。

3. 选择“Hopi”：在主菜单中选择“Hopi”个人中心。

4. 购买虚拟号码：只需点击“购买”按钮，购买专用于注册Hopi的虚拟号码。

5. 完成Hopi账号注册：启动Hopi应用程序，点击“注册”并填写所有必要信息。当需要输入电话号码时，输入在TIGER SMS购买的虚拟号码。

6. 获取激活码：返回TIGER SMS网站，在您的Hopi虚拟号码旁点击“获取短信”。复制提供的激活码。

7. 确认并激活：在Hopi应用程序中输入激活码，以完成注册。

今天就开始用Hopi智能购物吧！

通过虚拟号码注册，您可以保护您的隐私，同时享受Hopi提供的所有优势。沉浸在折扣、独家优惠和为您量身定制的个性化购物世界中。

不要错过机会——现在就开始您的Hopi之旅，了解为什么成千上万的精明购物者信任Hopi来满足他们的日常和特殊购物需求。

现在在TIGER SMS注册并租用用于短信验证的号码，轻松无忧！