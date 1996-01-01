Kişisel Telefon Numarası Kullanımına Gerek Kalmadan Hopi Hesabı Nasıl Oluşturulur

Hopi'nin, Türkiye'nin önde gelen kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması olan büyüleyici dünyasına girmek istiyorsunuz ama telefon numaranızı vermek istemiyorsunuz mu? Gizlilik nedenleriyle veya sadece gizliliği tercih etme nedeniyle, kişisel telefon numaranızı kullanmadan Hopi'ye kaydolmak artık sanal numara sayesinde çok daha kolay.

Hopi'nin Benzersiz Özelliklerini Keşfedin

Hopi, sadece bir uygulama değil, aynı zamanda moda, elektronik, seyahat ürünleri ve daha fazlasını içeren birçok kategoride özel tekliflere ve kişiselleştirilmiş alışveriş önerilerine erişim anahtarınızdır. Boyner grubuna ait BNR Technology A. tarafından geliştirilen Hopi, 2015 yılından bu yana alışverişçilerin keşfetme ve tasarruf etme şeklini değiştirmiştir.

Yakınınızdaki teklifleri kolayca inceleyin, mağazalara gidecek rotanızı planlayın ve geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimlerin tadını çıkarın. İster yeni bir akıllı telefon, ister moda giysiler olsun, Hopi, her zaman en iyi fiyatları parmaklarınızın ucunda bulmanıza yardımcı olur.

Sanal Numara Kullanarak Hopi Hesabı Oluşturma

Şimdi ana konuyu ele alalım: Kişisel telefon numaranızı açıklamadan nasıl kaydolabilirsiniz. TIGER SMS gibi yenilikçi çözümler sayesinde, Hopi'ye kaydolmak için geçici bir Türk sanal numarası almak basit ve uygun fiyatlı hale gelmiştir:

TIGER SMS'yi Ziyaret Edin: Başlamak için web sitesine kaydolun. Hesabınızı Yükleyin: Hesap yükleme sayfasına gidin ve uygun bir ödeme yöntemi kullanarak hesabınıza para ekleyin. “Hopi”yi Seçin: Ana menüde “Hopi” hizmetini seçin. Sanal Numara Satın Alın: Sadece “Satın Al” butonuna tıklayarak Hopi için özel bir sanal numara satın alın. Hopi'de Kaydı Tamamlayın: Hopi uygulamasını başlatın, “Kayıt” seçeneğini seçin ve gerekli tüm bilgileri girin. Telefon numarası girmeniz istendiğinde, TIGER SMS'ten aldığınız sanal numarayı girin. Doğrulama Kodunu Alın: TIGER SMS web sitesine geri dönün ve Hopi sanal numaranızın yanındaki “SMS Al” butonuna tıklayın. Sağlanan doğrulama kodunu kopyalayın. Onaylayın ve Aktif Edin: Kayıt işlemini tamamlamak için doğrulama kodunu Hopi uygulamasına girin.

Bugün Hopi ile Akıllı Alışverişe Başlayın!

Sanal numara kullanarak kayıt yaptırarak, gizliliğinizi korurken Hopi'nin sunduğu tüm avantajların tadını çıkarabilirsiniz. Sizin için özel olarak tasarlanmış indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş alışveriş dünyasına adım atın.

Fırsatı kaçırmayın: Şimdi Hopi ile yolculuğunuza başlayın ve neden binlerce deneyimli alışverişçinin Hopi'yi günlük ve özel alışveriş ihtiyaçları için güvendiğini keşfedin.

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