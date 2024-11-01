Instagram Kaydı için Sanal Telefon Numarası Satın Alın

Yeni numaralar ne zaman ekleniyor? Tayland, İngiltere, ABD, Malezya ve Almanya gibi ülkelerden yeni numaraların ne zaman eklendiğini öğrenmek için resmi Telegram kanalımız @TigerSMSofficial_bot adresini takip edebilirsiniz.

Birçok numara kullandım ama hiçbiri mesaj almadı, neden? Yeni numaralar denemeye devam edin.

Farklı ülkelerden numaralar seçin.

VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.

Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services. To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:

Sanal numara nedir? Ana işlevi, gelen SMS mesajlarını (özellikle doğrulama kodlarını) almaktır; mesaj gönderme özelliği yoktur. Fiziksel bir SIM karta veya belirli bir konuma bağlı olmayan bulut tabanlı bir iletişim kaynağıdır.

Sanal numaralar SMS mesajlarını nasıl alır? Sistemimiz, özel donanım ve yazılımlarla çalışır. SIM kartlar altyapımızda barındırılır ve gelen SMS'ler, kullanıcı panelinde gösterilmek üzere işlenir.