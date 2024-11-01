Instagram Kaydı için Sanal Telefon Numarası Satın Alın

TR
Instagram
Fiziksel SIM Kart Kullanmadan Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

2025 yılında Instagram, günlük 500 milyonu aşkın aktif kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biridir. Bu rehberde, fiziksel bir SIM kart kullanmadan Instagram'a nasıl giriş yapacağınız anlatılacaktır.

Fiziksel SIM Kart Gerekmeden Instagram Doğrulaması için Sanal Numara Nasıl Alınır?

TIGER SMS'i kullanın. Bunun için fiziksel bir SIM kart satın almanıza gerek yoktur, bu da verilerinizin tam gizliliğini sağlar.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

1 Adım

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

2 Adım

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

3 Adım

Sanal Numaranızı Edinin

Proceed by selecting your preferred number and clicking on the “Buy” option. The chosen number will then appear within the “Active Phones” section of your dashboard, ready for immediate utilization

4 Adım

Instagram Doğrulaması için Numarayı Kullanın

Aldığınız sanal numarayı Instagram kaydı sırasında telefon numarası kısmına girin.

5 Adım

Doğrulama Kodunuzu Alın

TIGER SMS sitesinden onay kodunu alın.

Bonus

If your SMS code doesn’t arrive within 20 minutes, your balance will be automatically refunded—no questions asked. You only pay for successfully received messages

Sanal Numara Kullanmanın Avantajları

Kısa Süreli Kullanım için İdeal

Sanal numaralar, geçici iletişim ihtiyaçları için mükemmel bir çözümdür. Kolay erişilebilir ve tek kullanımlık olmaları sayesinde, kişisel bilgilerinizin gizliliğini korurken doğrulama işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Küresel Erişim ve Yerel Avantaj

Uluslararası telefon kodlarına sahip sanal numaralar kullanarak, nerede olursanız olun yerel bir varlık oluşturabilirsiniz.

Gizliliğinizi ve Verilerinizi Koruyun

Kişisel verilerinizi etkin bir şekilde korumak için Instagram hesabınızı doğrulamak üzere sanal numara kullanın. Gerçek numaranızla dış platformlar arasında bir tampon görevi görerek, istenmeyen mesajları ve veri ihlallerini engeller.

Birden Fazla Hesabın Yönetimini Kolaylaştırır

Birden fazla Instagram hesabını yönetmek için her bir profile ayrı bir sanal numara atayabilirsiniz. Fiziksel cihaz ya da SIM kart yönetimine gerek kalmadan işlem yapabilirsiniz.

Sonuç

Instagram hesabı oluştururken sanal numara kullanmak, dijital varlığınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Bu, kişisel verilerinizi daha iyi korur, güvenliği artırır ve birden fazla hesap yönetimini kolaylaştırarak dijital deneyiminizi iyileştirir.

Instagram Dışında Desteklenen Diğer Platformlar

X

Telegram

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Microsoft

Grindr

Signal

Amazon

Apple

Yahoo

Viber

PicPay

Discord

Tinder

Gmail

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni numaralar ne zaman ekleniyor?

Tayland, İngiltere, ABD, Malezya ve Almanya gibi ülkelerden yeni numaraların ne zaman eklendiğini öğrenmek için resmi Telegram kanalımız @TigerSMSofficial_bot adresini takip edebilirsiniz.

Birçok numara kullandım ama hiçbiri mesaj almadı, neden?

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar seçin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara nedir?

Ana işlevi, gelen SMS mesajlarını (özellikle doğrulama kodlarını) almaktır; mesaj gönderme özelliği yoktur. Fiziksel bir SIM karta veya belirli bir konuma bağlı olmayan bulut tabanlı bir iletişim kaynağıdır.

Sanal numaralar SMS mesajlarını nasıl alır?

Sistemimiz, özel donanım ve yazılımlarla çalışır. SIM kartlar altyapımızda barındırılır ve gelen SMS'ler, kullanıcı panelinde gösterilmek üzere işlenir.

İstediğim platform listede yok. Hangi numarayı almalıyım?

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.