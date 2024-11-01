Comprar um Número Virtual do Instagram para Registro

PT
Como Configurar uma Conta do Instagram Sem Usar um Cartão SIM

Com mais de 500 milhões de usuários ativos por dia em 2025, o Instagram se posiciona como uma das principais redes sociais no cenário global. Sua enorme audiência o torna um recurso valioso para empreendedores digitais e marcas online. Se você deseja fazer login no Instagram sem depender de um cartão SIM físico, este guia vai te orientar pelos simples passos para fazer isso de maneira rápida e segura.

Como Comprar um Número Virtual para Verificação no Instagram Sem Precisar de um Cartão SIM Físico

Caso queira confirmar sua conta do Instagram sem revelar seu número pessoal ou utilizar um SIM físico, o TIGER SMS apresenta uma opção prática e segura. O serviço permite que você obtenha rapidamente um número virtual temporário para verificação, mantendo sua privacidade intacta. Ele não é útil apenas para o Instagram, mas também funciona bem com outras plataformas digitais, oferecendo um processo de verificação suave e privado.

Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS

Passo 1

Criar uma Conta e Adicionar Fundos

Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.

Passo 2

Selecionar Seu País e Serviço

Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.

Passo 3

Adquirir Seu Número Virtual

Continue selecionando seu número preferido e clicando na opção "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Números Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.

Passo 4

Aplicar o Número para Verificação no Instagram

Copie o número virtual adquirido e insira-o no campo de número de telefone ao registrar ou verificar sua conta do Instagram.

Passo 5

Acessar Seu Código de Verificação

Quando o Instagram enviar o código de verificação, volte para a plataforma TIGER SMS. O código de confirmação será exibido ao lado do número ativo correspondente para sua conveniência.

Bônus

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será automaticamente reembolsado, sem perguntas — você paga apenas pelas mensagens recebidas com sucesso.

Vantagens dos Números Virtuais:

Ideal para Uso Temporário

Números digitais ou virtuais servem como um excelente recurso para necessidades de comunicação temporária. Fácil acesso e descarte, eles oferecem uma solução eficiente para quem deseja manter a confidencialidade das suas informações de contato principais. Seja para registrar um novo serviço ou verificar um projeto com prazo determinado, números virtuais eliminam obrigações de longo prazo, atendendo a requisitos imediatos.

Alcance Global com Vantagens Locais

Números virtuais estão disponíveis com uma ampla gama de códigos de área internacionais, permitindo que os usuários estabeleçam uma presença localizada, independentemente de sua localização real. Esse recurso é especialmente vantajoso para empresas globais e viajantes frequentes, pois garante o recebimento contínuo de mensagens de verificação e facilita a gestão de contas do Instagram de qualquer lugar.

Privacidade e Proteção de Dados Aprimoradas

Usar um número virtual para verificar uma conta do Instagram oferece um meio eficaz de proteger as informações pessoais de contato. Ao criar um buffer entre seu número real e plataformas externas, isso reduz significativamente o risco de comunicações indesejadas, possíveis violações de dados e intrusões não autorizadas. Além disso, os números virtuais podem ser modificados ou desativados conforme necessário, sem afetar seus canais principais de comunicação.

Gestão Eficiente de Vários Perfis

Números virtuais simplificam consideravelmente o processo de gerenciamento de várias contas do Instagram. Em vez de gerenciar vários dispositivos físicos ou cartões SIM, um número virtual distinto pode ser atribuído a cada perfil. Esse método agiliza os procedimentos de autenticação e é particularmente útil para organizações que supervisionam várias identidades nas redes sociais simultaneamente.

Conclusão

Usar um número virtual para criar uma conta no Instagram oferece mais controle sobre sua presença digital. Ele oferece superior privacidade, segurança aprimorada e uma abordagem mais organizada para gerenciar múltiplos perfis, enriquecendo sua experiência digital.

Além do Instagram e Threads, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:

X

Telegram

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Microsoft

Grindr

Signal

Amazon

Apple

Yahoo

Viber

PicPay

Discord

Tinder

Gmail

Perguntas Frequentes

Quando novos números são adicionados?

Informações sobre a disponibilidade de novos números virtuais para países como Tailândia, Inglaterra, Estados Unidos, Malásia e Alemanha podem ser acompanhadas pelo bot oficial do Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal fornece atualizações oportunas para ajudar os usuários a acessar o estoque mais recente de números.

Usei vários números, mas nenhum recebeu a mensagem.

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • Continue tentando usar números novos.
  • Experimente números de diferentes países (aqueles recomendados na página inicial).
  • Mude seu IP utilizando uma ferramenta VPN e escolha a localização mais apropriada.
  • Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.

O que é um número virtual?

Um número virtual é uma solução de telecomunicações baseada na nuvem, que não depende de um SIM físico nem de um dispositivo específico, funcionando sem estar atrelado a uma localização geográfica fixa. Sua funcionalidade principal está em sua capacidade de receber mensagens SMS, incluindo OTPs e códigos de ativação, embora não possa enviar mensagens de saída.

Como funciona o sistema de recebimento de SMS em números virtuais?

O serviço de recebimento de SMS em números virtuais funciona através de uma combinação de equipamentos e software proprietários. Utilizamos nossa própria infraestrutura para gerenciar cartões SIM, junto com software personalizado projetado para facilitar a alocação de números móveis aos clientes para o recebimento de mensagens. Quando um cliente envia um SMS para um número móvel designado, a mensagem é primeiro recebida pelo cartão SIM correspondente. Em seguida, nosso software processa e exibe a mensagem na interface de nosso serviço.

O serviço desejado não está disponível. Qual número devo comprar para receber o código?

Se o serviço específico que você está tentando ativar não for exibido, selecione a opção "Outro" e escolha um país adequado na lista fornecida. Você pode então prosseguir para comprar um número e usá-lo para completar o processo de registro para o serviço desejado.