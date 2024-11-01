Comprar Número Virtual para Instagram
Obtén un número de teléfono virtual falso y temporal para la verificación de Instagram
Servicio seleccionado
pzs
Los 20 países principales para Instagram
8.20₽
3.30₽
3.65₽
19.68₽
6.32₽
Cómo Crear una Cuenta de Instagram Sin Usar una Tarjeta SIM
Con más de 500 millones de usuarios activos diarios en 2025, Instagram se sitúa entre las principales plataformas sociales a nivel mundial. Su enorme audiencia la convierte en un recurso valioso para emprendedores digitales y marcas en línea. Si deseas iniciar sesión en Instagram sin depender de una tarjeta SIM física, esta guía te mostrará los pasos simples para hacerlo de manera rápida y segura.
Cómo Comprar un Número Virtual para la Verificación de Instagram Sin Necesidad de una Tarjeta SIM Física
Si deseas verificar tu cuenta de Instagram sin compartir tu número de teléfono personal ni utilizar una tarjeta SIM física, TIGER SMS ofrece una solución sencilla y segura. El servicio te permite obtener rápidamente un número virtual temporal para la verificación, manteniendo tu privacidad protegida. No solo es ideal para Instagram, sino que también funciona con otras plataformas digitales, ofreciendo un proceso de verificación fluido y privado.
Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS
Paso 1
Crea una Cuenta y Agrega Fondos
Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.
Paso 2
Selecciona Tu País y el Servicio
Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.
Paso 3
Adquiere Tu Número Virtual
Procede a seleccionar el número de tu preferencia y haz clic en la opción “Comprar”. El número elegido aparecerá luego en la sección “Números Activos” de tu panel, listo para ser utilizado inmediatamente.
Paso 4
Utiliza el Número para la Verificación en Instagram
Copia el número virtual adquirido e introdúcelo en el campo correspondiente cuando registres o verifiques tu cuenta de Instagram.
Paso 5
Accede a Tu Código de Verificación
Una vez que Instagram envíe el mensaje de verificación, regresa a la interfaz de TIGER SMS. El código de confirmación se mostrará claramente junto al número activo correspondiente para tu comodidad.
Bonus
En caso de que no recibas tu código SMS en un plazo de 20 minutos, se te reembolsará el saldo de manera automática, sin necesidad de realizar ninguna consulta.
Ventajas de los Números Virtuales:
Ideal para Usos a Corto Plazo
Los números digitales o virtuales son una excelente herramienta para necesidades de comunicación temporales. De fácil acceso y desechables, ofrecen una solución eficaz para quienes desean mantener la confidencialidad de su información principal. Ya sea para registrarse en un nuevo servicio o para verificar un proyecto de duración limitada, los números virtuales eliminan los compromisos a largo plazo mientras satisfacen requerimientos inmediatos.
Alcance Mundial con Ventaja Local
Los números virtuales están disponibles con una amplia variedad de códigos de área internacionales, lo que permite a los usuarios establecer una presencia local sin importar su ubicación real. Esta característica es especialmente ventajosa para empresas globales y viajeros frecuentes, ya que garantiza la recepción fluida de mensajes de verificación y facilita la gestión eficiente de cuentas de Instagram desde casi cualquier parte del mundo.
Mejora de la Privacidad y Protección de Datos
Usar un número virtual para la verificación de una cuenta de Instagram es una manera efectiva de resguardar tus datos personales de contacto. Además, los números virtuales pueden modificarse o desactivarse en cualquier momento sin afectar tus canales de comunicación principales.
Gestión Eficiente de Múltiples Perfiles
Los números virtuales hacen mucho más fácil gestionar varias cuentas de Instagram al mismo tiempo. En lugar de gestionar varios dispositivos físicos o tarjetas SIM, se puede asignar un número virtual distinto a cada perfil. Este método agiliza los procedimientos de autenticación y resulta particularmente útil para organizaciones que gestionan diversas identidades en redes sociales de manera simultánea.
Conclusión
Utilizar un número virtual para configurar una cuenta de Instagram mejora el control sobre tu presencia digital. Ofrece mayor privacidad, mejor seguridad y un enfoque más organizado para la gestión de múltiples perfiles, enriqueciendo en última instancia tu experiencia digital.
Además de Instagram y Threads, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:
X
Telegram
Tik Tok
Microsoft
Grindr
Signal
Amazon
Apple
Yahoo
Viber
PicPay
Discord
Tinder
Gmail
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo se añaden nuevos números?
He usado varios números, pero ninguno recibió el mensaje.
- Prueba continuamente nuevos números.
- Experimenta con números de distintos países (consulta las recomendaciones en la página de inicio).
- Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN y selecciona una ubicación apropiada.
- Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.