ES
Iniciar sesión Inscribirse
Comprar número API Ganar dinero con SMS Números gratuitos Blog Preguntas frecuentes Retroalimentación Asociados Contactos

Oferta pública
Datos personales y política de cookies.
Política de pago
Política de entrega
Política de reembolso
Política de devolución
Mapa del sitio

Comprar Número Virtual para Instagram

Obtén un número de teléfono virtual falso y temporal para la verificación de Instagram

Servicio seleccionado

Instagram
7456698

pzs

Los 20 países principales para Instagram

Sudáfrica
27962 pzs

8.20₽

Colombia
17024 pzs

3.30₽

Chile
34536 pzs

3.65₽

Mauricio
12200 pzs

19.68₽

Camboya
30070 pzs

6.32₽

Cómo Crear una Cuenta de Instagram Sin Usar una Tarjeta SIM

Con más de 500 millones de usuarios activos diarios en 2025, Instagram se sitúa entre las principales plataformas sociales a nivel mundial. Su enorme audiencia la convierte en un recurso valioso para emprendedores digitales y marcas en línea. Si deseas iniciar sesión en Instagram sin depender de una tarjeta SIM física, esta guía te mostrará los pasos simples para hacerlo de manera rápida y segura.

Cómo Comprar un Número Virtual para la Verificación de Instagram Sin Necesidad de una Tarjeta SIM Física

Si deseas verificar tu cuenta de Instagram sin compartir tu número de teléfono personal ni utilizar una tarjeta SIM física, TIGER SMS ofrece una solución sencilla y segura. El servicio te permite obtener rápidamente un número virtual temporal para la verificación, manteniendo tu privacidad protegida. No solo es ideal para Instagram, sino que también funciona con otras plataformas digitales, ofreciendo un proceso de verificación fluido y privado.

Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS

Paso 1

Crea una Cuenta y Agrega Fondos

Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.

Paso 2

Selecciona Tu País y el Servicio

Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.

Paso 3

Adquiere Tu Número Virtual

Procede a seleccionar el número de tu preferencia y haz clic en la opción “Comprar”. El número elegido aparecerá luego en la sección “Números Activos” de tu panel, listo para ser utilizado inmediatamente.

Paso 4

Utiliza el Número para la Verificación en Instagram

Copia el número virtual adquirido e introdúcelo en el campo correspondiente cuando registres o verifiques tu cuenta de Instagram.

Paso 5

Accede a Tu Código de Verificación

Una vez que Instagram envíe el mensaje de verificación, regresa a la interfaz de TIGER SMS. El código de confirmación se mostrará claramente junto al número activo correspondiente para tu comodidad.

Bonus

En caso de que no recibas tu código SMS en un plazo de 20 minutos, se te reembolsará el saldo de manera automática, sin necesidad de realizar ninguna consulta.

Ventajas de los Números Virtuales:

Ideal para Usos a Corto Plazo

Los números digitales o virtuales son una excelente herramienta para necesidades de comunicación temporales. De fácil acceso y desechables, ofrecen una solución eficaz para quienes desean mantener la confidencialidad de su información principal. Ya sea para registrarse en un nuevo servicio o para verificar un proyecto de duración limitada, los números virtuales eliminan los compromisos a largo plazo mientras satisfacen requerimientos inmediatos.

Alcance Mundial con Ventaja Local

Los números virtuales están disponibles con una amplia variedad de códigos de área internacionales, lo que permite a los usuarios establecer una presencia local sin importar su ubicación real. Esta característica es especialmente ventajosa para empresas globales y viajeros frecuentes, ya que garantiza la recepción fluida de mensajes de verificación y facilita la gestión eficiente de cuentas de Instagram desde casi cualquier parte del mundo.

Mejora de la Privacidad y Protección de Datos

Usar un número virtual para la verificación de una cuenta de Instagram es una manera efectiva de resguardar tus datos personales de contacto. Además, los números virtuales pueden modificarse o desactivarse en cualquier momento sin afectar tus canales de comunicación principales.

Gestión Eficiente de Múltiples Perfiles

Los números virtuales hacen mucho más fácil gestionar varias cuentas de Instagram al mismo tiempo. En lugar de gestionar varios dispositivos físicos o tarjetas SIM, se puede asignar un número virtual distinto a cada perfil. Este método agiliza los procedimientos de autenticación y resulta particularmente útil para organizaciones que gestionan diversas identidades en redes sociales de manera simultánea.

Conclusión

Utilizar un número virtual para configurar una cuenta de Instagram mejora el control sobre tu presencia digital. Ofrece mayor privacidad, mejor seguridad y un enfoque más organizado para la gestión de múltiples perfiles, enriqueciendo en última instancia tu experiencia digital.

Además de Instagram y Threads, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:

X

Telegram

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Microsoft

Grindr

Signal

Amazon

Apple

Yahoo

Viber

PicPay

Discord

Tinder

Gmail

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se añaden nuevos números?

La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales para países como Tailandia, Inglaterra, Estados Unidos, Malasia y Alemania puede consultarse a través del canal oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal proporciona actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.

He usado varios números, pero ninguno recibió el mensaje.

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • Prueba continuamente nuevos números.
  • Experimenta con números de distintos países (consulta las recomendaciones en la página de inicio).
  • Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN y selecciona una ubicación apropiada.
  • Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.

¿Qué es un número virtual?

Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su funcionalidad principal es la recepción de mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación, aunque no permite el envío de mensajes salientes.

¿Cómo funciona el sistema de recepción de SMS en los números virtuales?

El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software personalizado. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar las tarjetas SIM, junto con software desarrollado para facilitar la asignación de números móviles a los clientes para la recepción de mensajes. Cuando un cliente envía un SMS a un número móvil designado, el mensaje es recibido primero por la SIM correspondiente. Posteriormente, nuestro software procesa y muestra el mensaje dentro de la interfaz de nuestro servicio.

El servicio deseado no está disponible. ¿Qué número debo comprar para recibir el código?

Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.