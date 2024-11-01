JP
Instagram登録用の仮想電話番号を購入

Instagram認証のための一時的な仮想電話番号を購入

SIMカードなしでInstagramアカウントを設定する方法

2025年までに、インスタグラムは5億人以上のデイリーアクティブユーザーを抱える世界最大のソーシャルメディアプラットフォームのひとつになるだろう。このガイドでは、物理的なSIMカードなしでインスタグラムにログインする方法を紹介します。

物理的なSIMカードなしでInstagramの仮想番号を購入して認証する方法

TIGER SMSがあれば、SIMカードを購入する必要がなく、プライバシーを守ることができます。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

手順：番号

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

手順：番号

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

手順：番号

仮想番号を取得

希望する番号を選んで「購入」オプションをクリックします。選択した番号はダッシュボードの「アクティブな番号」セクションに表示され、すぐに利用できる状態になります。

手順：番号

Instagramの認証を行ってください

TIGER SMSで取得した仮想番号を使用して、SMS認証を完了させましょう

手順：番号

認証コードの取得

Instagramが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSインターフェースに戻り、対応するアクティブな番号の横に表示される確認コードを確認します。

ボーナス

20分以内にテキストメッセージを受け取れなかった場合、そのお金は残高に戻される。

仮想番号の利点

短期間の使用に最適

デジタルまたは仮想番号は、個人の連絡先情報を秘密に保つために便利で効率的な解決策を提供します。新しいサービスへの登録や、期限付きプロジェクトの認証などに適しており、長期的な義務を避けながら即時の要求を満たすことができます。

ローカルの利点を備えた世界的なリーチ

仮想番号は、多くの国の国番号を利用でき、実際の位置に関係なくローカライズされたプレゼンスを確立できます。この機能は、グローバル企業や頻繁に旅行する人々にとって特に有利で、認証メッセージの受信がスムーズで、どこからでもInstagramアカウントの管理が可能です。

プライバシーとデータ保護の向上

Instagramアカウントを仮想番号で認証することは、個人の連絡先情報を保護する効果的な方法です。実際の番号と外部プラットフォームとの間にバッファを作ることで、不要な通信、データ漏洩、無断侵入のリスクを大幅に低減できます。また、仮想番号は必要に応じて変更または無効にでき、主要な通信チャネルを妨げることなく管理できます。

複数アカウントの効率的な監視

バーチャル番号を使えば、複数のインスタグラム・アカウントを簡単に管理できる。SIMカードやデバイスを購入する必要がなく、どのアカウントでも固有のバーチャル番号を購入できる。この方法は、複数のソーシャルメディアアカウントを運営している企業にとって特に便利だ。

結論

Instagramアカウント設定に仮想番号を利用することで、デジタルフットプリントの管理が向上します。プライバシーの向上、セキュリティの強化、複数のプロフィール管理の整理が可能になり、デジタル体験がより充実します。

よくある質問

新しい番号はいつ追加されますか？

タイ、イギリス、アメリカ、マレーシア、ドイツなどの国の新しい仮想番号の利用可能状況は、公式のTelegramボット「@TigerSMSofficial_bot」で監視できます。このチャンネルは、最新の番号在庫へのアクセスを支援します。

複数の番号を使ったが、どれもメッセージを受信できなかった。

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試す（ホームページで推奨されている番号）。
  • VPNサービスを使用してIPアドレスを変更し、適切な場所を選択する
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

バーチャル電話番号とは何ですか？

仮想番号は、物理的なSIMカードやデバイスに依存せず、任意の固定された地理的場所に結びつかないクラウド上でホストされる通信リソースです。主な機能は、SMSメッセージ（OTPや認証コードを含む）を受信することです。ただし、発信メッセージは送信できません。

仮想番号でのSMSメッセージ受信システムはどのように機能しますか？

テキスト・メッセージング・サービスは、独自のハードウェアとソフトウェアを使用して実装されている。ユーザーが特定の番号にテキストメッセージを送信すると、そのメッセージは対応するSIMカードによって受信され、システムによって処理され、ユーザーインターフェイスに表示される。

希望するサービスが利用できません。どの番号を購入すべきですか？

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。