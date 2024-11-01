Купить виртуальный номер телефона для регистрации аккаунта в Инстаграм

RU
Топ-20 стран для Instagram

Южная Африка
27962 шт

8.20₽

Колумбия
17024 шт

3.30₽

Чили
34536 шт

3.65₽

Маврикий
12200 шт

19.68₽

Камбоджа
30070 шт

6.32₽

Как создать аккаунт в Инстаграм без SIM-карты

С более чем 500 миллионами активных пользователей в день в 2025 году, *Инстаграм занимает лидирующие позиции среди глобальных социальных платформ. Его огромная аудитория делает его ценным ресурсом для цифровых предпринимателей и онлайн-брендов. Если вы хотите зарегистрироваться в *Инстаграм без использования физической SIM-карты, это руководство поможет вам сделать это быстро и безопасно вместе с TIGER SMS

Как купить виртуальный номер для регистрации в Инстаграм без физической SIM-карты

Если вы хотите подтвердить свой аккаунт в Instagram, не указывая личный номер телефона и не используя физическую SIM-карту, TIGER SMS предлагает простое и безопасное решение. Сервис позволяет быстро получить временный виртуальный номер для подтверждения СМС-кода, сохраняя вашу конфиденциальность. Он отлично подходит не только для *Инстаграм, но и для других цифровых платформ, обеспечивая плавный и анонимный процесс верификации

Пошаговое руководство по регистрации аккаунта Инстаграм без личного номера телефона

ШАГ 1

Создайте аккаунт и пополните баланс

Начните с создания профиля пользователя на платформе TIGER SMS. После успешной регистрации пополните счет, чтобы получить доступ к широкому выбору виртуальных номеров для различных целей подтверждения

ШАГ 2

Выберите страну и сервис

Изучите список доступных стран и выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим задачам.

ШАГ 3

Получите свой виртуальный номер

Выберите предпочитаемый номер и нажмите кнопку «Купить». Выбранный номер появится в разделе «Активные номера» на вашей панели управления и будет готов к немедленному использованию.

ШАГ 4

Используйте номер для подтверждения в Инстаграм

Скопируйте приобретённый виртуальный номер и вставьте его в соответствующее поле при регистрации или подтверждении учетной записи *Инстаграм.

ШАГ 5

Получите свой код подтверждения

После того как *Инстаграм отправит сообщение с подтверждением, вернитесь в интерфейс TIGER SMS. Код будет отображаться рядом с соответствующим активным номером для вашего удобства.

Бонус

если сообщение не придёт в течение 20 минут — средства автоматически вернутся на ваш баланс. Вы платите только за успешно полученные сообщения

Преимущества виртуальных номеров:

Идеальны для краткосрочного использования:

Цифровые или виртуальные номера — отличное решение для временной связи. Они легко доступны и подлежат удалению, что делает их эффективным инструментом для тех, кто хочет сохранить конфиденциальность основного номера. Независимо от того, регистрируетесь ли вы в новом сервисе или подтверждаете временный проект, виртуальные номера избавляют от долгосрочных обязательств и решают текущие задачи

Глобальный охват с локальными возможностями:

Виртуальные номера доступны с широким выбором международных кодов, что позволяет пользователям создавать локальное присутствие вне зависимости от их реального местоположения. Это особенно полезно для глобального бизнеса и частых путешественников, так как обеспечивает стабильный прием сообщений и упрощает управление аккаунтами Instagram из любой точки мира

Улучшенная конфиденциальность и защита данных:

Использование виртуального номера для подтверждения аккаунта Instagram помогает эффективно защищать личную контактную информацию. Это создает буфер между вашим настоящим номером и внешними платформами, значительно снижая риск нежелательных сообщений, утечек данных и несанкционированного доступа. Кроме того, виртуальные номера можно менять или деактивировать без нарушения ваших основных каналов связи

Удобное управление несколькими профилями:

Виртуальные номера значительно упрощают управление несколькими аккаунтами *Инстаграм. Вместо использования нескольких устройств или SIM-карт, каждому профилю можно назначить отдельный виртуальный номер. Этот способ облегчает процесс аутентификации и особенно полезен для организаций, которые управляют несколькими социальными профилями одновременно

Заключение

Использование виртуального номера для создания аккаунта Instagram дает больший контроль над вашей цифровой активностью. Это обеспечивает лучшую конфиденциальность, усиленную безопасность и более организованный подход к управлению несколькими профилями, улучшая ваше цифровое взаимодействие

Помимо Инстаграм, наш сервис предлагает временные виртуальные номера для следующих приложений и платформ

Часто задаваемые вопросы

Когда добавляются новые номера?

Информацию о доступности новых виртуальных номеров для стран, таких как Таиланд, Англия, США, Малайзия, Германия и других, можно отслеживать через официальный Telegram-бот @TigerSMSofficial_bot. Этот канал предоставляет своевременные обновления для удобного доступа к свежей базе номеров

Я использовал несколько номеров, но ни один не получил сообщение

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • Постоянно пробуйте новые номера
  • Экспериментируйте с номерами из разных стран
  • Смените IP-адрес, используя VPN и выбрав подходящее местоположение
  • Выйдите из других активных аккаунтов на устройстве

Что представляет собой виртуальный номер?

Виртуальный номер — функционирует за счет интернета, не привязанный к физической SIM-карте или устройству, и не зависящий от географического расположения. Его основная функция — прием SMS-сообщений

Как работает система приема СМС на виртуальные номера?

Сервис приема СМС на виртуальные номера работает с использованием собственного оборудования и программного обеспечения. Мы используем собственную инфраструктуру управления SIM-картами и кастомный софт, который позволяет назначать номера клиентам. Когда пользователь отправляет SMS на выбранный номер, сообщение поступает на соответствующую SIM-карту, а затем обрабатывается нашей системой и отображается в пользовательском интерфейсе

Желаемый сервис недоступен. Какой номер мне купить, чтобы получить код?

Если нужный сервис не отображается, выберите опцию "Any Other" и страну из списка. После этого купите номер и используйте его для завершения регистрации в нужном сервисе.

*Инстаграм принадлежит к Meta Platforms Inc. которая признана экстремистской организацией на территории РФ