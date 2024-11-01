HI
वापसी नीति
Instagram पंजीकरण के लिए वर्चुअल फोन नंबर खरीदें

Instagram वेरिफिकेशन के लिए एक नकली अस्थायी वर्चुअल फोन नंबर प्राप्त करें

चयनित सेवा

Instagram
7456698

पीसीएस।

शीर्ष 20 देश Instagram

दक्षिण अफ्रीका
27962 पीसीएस।

8.20₽

कोलम्बिया
17024 पीसीएस।

3.30₽

चिली
34536 पीसीएस।

3.65₽

मॉरिशस
12200 पीसीएस।

19.68₽

कंबोडिया
30070 पीसीएस।

6.32₽

SIM कार्ड का उपयोग किए बिना Instagram अकाउंट कैसे सेट करें

2025 में 500 मिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ, Instagram शीर्ष वैश्विक सोशल प्लेटफॉर्म में से एक है। इसका विशाल दर्शक वर्ग इसे डिजिटल उद्यमियों और ऑनलाइन ब्रांडों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाता है। यदि आप एक भौतिक SIM कार्ड पर निर्भर किए बिना Instagram में लॉग इन करना चाहते हैं, तो यह गाइड आपको यह काम जल्दी और सुरक्षित रूप से करने के आसान चरणों से परिचित कराएगा।

SIM कार्ड की आवश्यकता के बिना Instagram वेरिफिकेशन के लिए वर्चुअल नंबर कैसे खरीदें

यदि आप अपना व्यक्तिगत फोन नंबर साझा किए बिना या भौतिक SIM कार्ड का उपयोग किए बिना अपने Instagram अकाउंट को वेरिफाई करना चाहते हैं, तो TIGER SMS एक आसान और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है। यह सेवा आपको वेरिफिकेशन के लिए तुरंत एक अस्थायी वर्चुअल नंबर प्राप्त करने देती है, जिससे आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहती है। यह केवल Instagram के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी आसानी से और गोपनीय रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए उपयोगी है।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और “Buy” विकल्प पर क्लिक करें। चयनित नंबर फिर आपके डैशबोर्ड के “Active Phones” अनुभाग में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार रहेगा।

चरण 4

Instagram वेरिफिकेशन के लिए नंबर लागू करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और इसे Instagram खाता पंजीकरण या वेरिफिकेशन करते समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

जैसे ही Instagram वेरिफिकेशन संदेश भेजता है, तुरंत TIGER SMS डैशबोर्ड पर जाएं—वहाँ आपका कोड आपके चुने गए एक्टिव नंबर के बगल में साफ़-साफ़ दिखाई देगा, जिससे आपको इसे ढूँढने में कोई परेशानी न हो।

बोनस

यदि आपका SMS कोड 20 मिनट के भीतर नहीं आता है, तो आपकी राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी जाएगी—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

वर्चुअल नंबरों के लाभ

अल्पकालिक उपयोग के लिए आदर्श

डिजिटल या वर्चुअल नंबर अस्थायी संचार आवश्यकताओं के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। आसानी से सुलभ और डिस्पोज़ेबल, ये आपके प्राथमिक संपर्क जानकारी की गोपनीयता बनाए रखते हुए एक कुशल समाधान प्रदान करते हैं। चाहे किसी नई सेवा के लिए पंजीकरण करना हो या किसी सीमित समय परियोजना को वेरिफाई करना हो, वर्चुअल नंबर दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को समाप्त करते हुए तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

स्थानीय लाभ के साथ वैश्विक पहुंच

वर्चुअल नंबरों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय एरिया कोड रेंज के साथ उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी वास्तविक स्थिति की परवाह किए बिना स्थानीय उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं। यह विशेषता वैश्विक उद्यमों और लगातार यात्रा करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह वेरिफिकेशन संदेशों की निर्बाध प्राप्ति सुनिश्चित करती है और दुनिया के किसी भी कोने से Instagram खाता प्रबंधन को सुगम बनाती है।

बेहतर गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

Instagram खाता वेरिफिकेशन के लिए वर्चुअल नंबर का उपयोग करने से व्यक्तिगत संपर्क जानकारी की सुरक्षा का एक प्रभावी तरीका मिलता है। यह आपके असली नंबर और बाहरी प्लेटफार्मों के बीच एक बफर बनाता है, जो अवांछित संचार, संभावित डेटा ब्रीच, और अनधिकृत घुसपैठ के जोखिम को काफी कम करता है। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल नंबरों को इच्छानुसार संशोधित या निष्क्रिय किया जा सकता है, बिना आपके प्राथमिक संचार चैनलों को बाधित किए।

कई प्रोफाइलों की कुशल निगरानी

वर्चुअल नंबर Instagram के कई खातों को संभालने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाते हैं। कई भौतिक उपकरणों या SIM कार्डों को प्रबंधित करने के बजाय, प्रत्येक प्रोफ़ाइल को एक विशिष्ट वर्चुअल नंबर सौंपा जा सकता है। यह विधि प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है और उन संगठनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है जो एक साथ कई सोशल मीडिया पहचान का प्रबंधन करते हैं।

निष्कर्ष

Instagram खाता सेटअप के लिए वर्चुअल नंबर का उपयोग करने से आपके डिजिटल प्रभाव पर नियंत्रण बढ़ता है। यह बेहतर गोपनीयता, बेहतर सुरक्षा और कई प्रोफाइलों के प्रबंधन के लिए एक अधिक संगठित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे अंततः आपका डिजिटल अनुभव समृद्ध होता है।

Instagram और Threads के अतिरिक्त, हमारी सेवा कई अन्य ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अस्थायी वर्चुअल नंबर उपलब्ध कराती है:

X

Telegram

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Microsoft

Grindr

Signal

Amazon

Apple

Yahoo

Viber

PicPay

Discord

Tinder

Gmail

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए नंबर कब जोड़े जाते हैं?

Thailand, England, United States, Malaysia और Germany जैसे देशों के लिए नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से मॉनिटर की जा सकती है। यह चैनल उपयोगकर्ताओं को नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुंचने में सहायता करने के लिए समय पर अपडेट प्रदान करता है।

मैंने कई नंबरों का उपयोग किया, लेकिन कोई भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ।

We are unable to guarantee a 100% SMS delivery rate for every purchased number. Various service algorithms may block the delivery of messages to temporary numbers for a range of reasons. In some cases, it may take up to 15-20 attempts to receive a single successful message, which is a typical scenario for platforms such as Telegram, WhatsApp, and several other services.  To increase the likelihood of successful message delivery, consider the following strategies:
  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों (मुखपृष्ठ पर अनुशंसित) के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें और एक उपयुक्त स्थान चुनें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर क्या है?

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट किया जाता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता, और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेशों, जैसे OTP और सक्रियण कोड प्राप्त करना होता है, हालांकि यह आउटगोइंग संदेश नहीं भेज सकता।

वर्चुअल नंबरों पर SMS संदेश प्राप्त करने की प्रणाली कैसे काम करती है?

वर्चुअल नंबरों पर SMS संदेश प्राप्त करने की सेवा एक संयोजन उपकरण और सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करती है। हम अपने स्वयं के इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग SIM कार्ड को प्रबंधित करने के लिए करते हैं, साथ ही ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर आवंटित करने हेतु कस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जब कोई ग्राहक निर्दिष्ट मोबाइल नंबर पर SMS भेजता है, तो संदेश सबसे पहले संबंधित SIM कार्ड द्वारा प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात, हमारा सॉफ्टवेयर उस संदेश को हमारी सेवा के इंटरफेस में प्रदर्शित करता है।

वांछित सेवा उपलब्ध नहीं है। मुझे कोड प्राप्त करने के लिए कौन सा नंबर खरीदना चाहिए?

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।