SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Gelişmiş Toplu Mesajlaşma Çözümleri

Güçlü ve kullanışlı bir SMS geçidi çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler ve bireyler için SK 64-Port SMS Gateway Modem, SMS geçidi işlevleri açısından üst düzey bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu son teknoloji modem sistemi, IP tabanlı teknoloji sayesinde yüksek hacimli SMS ve MMS gönderimini kolaylaştırarak hızlı ve güvenilir veri iletimi sağlar. Uzaktan yönetim yetenekleri sayesinde kullanıcılar, birleşik bir kontrol sistemi kullanarak farklı konumlardan toplu mesajlar gönderebilir.

SK 64-Port SMS Gateway Modem'in Temel Özellikleri:

Yüksek Kapasiteli Mesajlaşma – 64 eşzamanlı GSM bağlantısını destekleyerek sorunsuz toplu mesajlaşma sağlar.

Uzaktan Yönetim – Farklı bölgelerdeki modem havuzlarını merkezi bir sistemden denetleme imkanı sunar.

API Bağlantısı – SMPP ve HTTP API’leri aracılığıyla özel yazılım çözümleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

SIM Kart Değiştirme – SIM kartları otomatik olarak döndürerek engellenmeyi önler ve en iyi performansı korur.

Çoklu Ağ Uyumluluğu – GSM, CDMA ve WCDMA ağlarını destekleyerek geniş çapta kullanım imkanı sunar.

SK616-64 SMS Gateway'in Teknik Özellikleri

SK616-64 SMS Gateway, işletmeler için yüksek hızlı ve güvenilir SMS mesajlaşması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu çok işlevli cihaz, SMS gönderme, alma ve toplu mesajlaşma için üretilmiştir. Geleneksel modemlerden farklı olarak, bir IP ağı üzerinden çalışarak müşterilerin SMS sunucularını zahmetsizce kurmasına olanak tanır.

Detaylı Teknik Özellikler:

Kanallar ve SIM Yuvaları:

SK616-64 modeli 16 operasyonel kanala sahiptir.

Her kanalda 4 SIM (A, B, C, D) olmak üzere toplam 64 SIM yuvasına sahiptir ve kesintisiz döngü sağlar.

Ağ ve Bağlantı:

Ethernet aracılığıyla WAN bağlantısını destekler ve standart IP adresi 192.168.1.10 kullanır.

115200 baud hızında bir USB seri port üzerinden konsol erişimi sağlar.

Güç ve Soğutma Yapılandırması:

100-240V, 50-60Hz giriş gücü aralığını maksimum 1.2A ile destekler.

Çıkış gücü: 12V/5A.

CPU sıcaklığına bağlı olarak otomatik çalışan çift soğutma fanı ile donatılmıştır.

Gelişmiş Özellikler:

Saatte 9.600 mesaja kadar toplu SMS gönderme ve alma kapasitesi.

IMEI değiştirme desteği.

Uzaktan SIM havuzu yönetimi.

Sıcak takılabilir (hot-swappable) SIM kartlar.

Şifreleme desteği (RC4, VOS, Ejoin Private ve diğer özel teknolojiler dahil).

AT komut uyumluluğu.

Merkezi Kontrol ve Toplu SMS Operasyonları

SK616-64 SMS Gateway Modem, büyük ölçekli SMS operasyonlarına ihtiyaç duyan işletmeler için ideal olan gelişmiş bir uzaktan kontrol sistemi sunar. En Düşük Maliyetli Yönlendirme (LCR) özelliği sayesinde, en uygun maliyetli mesajlaşma yollarını seçerek maliyetleri optimize etme imkanı tanır.

Ekstra Özellikler:

Mobil Ağ Entegrasyonu:

Önde gelen operatörlerle uyumludur ve aynı ağ içinde ücretsiz veya düşük maliyetli aramalar sunar.

İş telefon sistemleri için kablosuz bir uzantı görevi görerek bağlantıyı ve esnekliği artırır.

Otomatik SIM Değişimi:

Bakiye ve kullanım durumuna göre akıllı SIM seçimi.

Beklenmedik hizmet kesintilerini önlemek için bakiye uyarıları.

Yüksek Hızlı Mesajlaşma:

EPSIP sunucuları aracılığıyla toplu SMS iletimi sağlar.

SMPP istemci/sunucu desteği sunar.

USSD kodlarıyla bakiye kontrolü ve faturalandırma detaylarını görüntüler.

Firmware Güncellemeleri:

Hem yerel hem de çevrimiçi firmware güncellemelerini destekler.

TIGER SMS ile Boşta Kalan SIM Kartlarınızdan Para Kazanın – Kolay ve Zahmetsiz!

Pasif gelir elde etmek için akıllı ve zahmetsiz bir yol mu arıyorsunuz? TIGER SMS, SMS alarak para kazanma ve kullanılmayan SIM kartlarınız aracılığıyla gönderilen SMS’ler için ödeme alma fırsatı sunuyor. Bireysel veya kurumsal olmanız fark etmeksizin, bu işbirliği sayesinde en son SMS geçidi teknolojisini kullanarak mobil cihazlarınızdan gelir elde edebilirsiniz.

Neden TIGER SMS ile İş Birliği Yapmalısınız?

Hızlı Geri Dönüş: Başvurunuzu yapın, ekibimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçsin.

Esnek Koşullar: İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş anlaşmalar sunuyoruz.

Sorunsuz Entegrasyon: API kurulumu bir hafta içinde tamamlanır.

Anında Müşteri Erişimi: Mevcut müşteri ağımızdan yararlanın.

Kazançlı Gelir: SMS göndererek ve alarak para kazanın – başarıyla işlenen her mesaj daha fazla kazanç demektir!

SIM Kartlarınızı Para Kazandıran Bir Araca Dönüştürün

TIGER SMS ile çevrimiçi SMS alabilir, SMS mesajları alabilir ve minimum çabayla SMS alarak para kazanabilirsiniz. Eğer toplu mesajlaşma kapasitenizi genişletmek istiyorsanız, SK 64-Port SMS Gateway, verimlilik ve güvenilirlik sağlar.

SIM kartlarınızı boşa harcamayın – bugün SMS ile para kazanma yolculuğunuza başlayın! TIGER SMS ile iletişime geçin ve mobil kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanarak SMS başına nasıl ödeme alabileceğinizi öğrenin.