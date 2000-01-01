SIM Çiftlikleri için Ekipman: Seçim Rehberi

Bir SIM çiftliği için doğru ekipmanın seçimi, aynı anda birden fazla SIM kartla çalışabilen verimli bir sistem oluşturmak için önemli bir adımdır. Doğru seçilmiş ekipman, çiftliğin istikrarlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, bu da sağlanan hizmetlerin kalitesini olumlu yönde etkiler ve işletmeniz için kaynak tasarrufu sağlar.

Bir SIM çiftliği, birden fazla SIM kartın eşzamanlı olarak kullanılması için donanım ve yazılımı birleştiren entegre bir sistemdir. Telekomünikasyon şirketleri, yazılım geliştiriciler, pazarlamacılar ve girişimciler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir.

SIM Çiftlikleri için Ekipman Türleri:

1. SDR Cihazları (Software Defined Radio): Yazılım tanımlı radyo sistemleridir ve radyo sinyallerini işlemek için yazılım kullanır. Geleneksel radyo alıcılarının aksine, sinyal işleme işlevleri donanım düzeyinde gerçekleştirilirken, SDR cihazları bu işin büyük kısmını bilgisayara taşır.

SDR Cihazlarının Avantajları:

Çok Yönlülük: SDR cihazı, AM/FM radyodan LTE ve Wi-Fi gibi dijital sinyallere kadar geniş bir frekans aralığında sinyalleri alabilir. Esneklik: SDR cihazının işlevselliği yazılım tarafından belirlenir, bu da yeni programlar yükleyerek yeteneklerini genişletmeyi sağlar. Erişilebilirlik: SDR cihazları, benzer özelliklere sahip geleneksel radyo alıcılarına göre genellikle daha ucuzdur.



2. Çoklu Bağlantı Noktalı GSM Gateway: Birden fazla SIM kartla aynı anda çalışmayı sağlayan telekomünikasyon cihazıdır. Bu cihaz, şu işlevleri birleştirir:

GSM Modem: Aynı anda birden fazla SIM kartla (2'den 48'e kadar veya daha fazla) çalışma sağlar. Yönlendirici: Sesli aramaları ve SMS mesajlarını GSM ağları ile IP ağları (örneğin VoIP) arasında yönlendirir.



3. Endüstriyel İletişim Sunucuları: Bu sunucular, sadece bilgisayarlar değildir. Çok sayıda SIM kartın yönetimini ve izlenmesini etkili bir şekilde sağlayan güçlü araçlardır. Örnekler:

Advantech ARK-1123L-711 Sunucusu: Bu sunucu, 128 SIM karta kadar yönetim sağlayabilir ve telemetri ve M2M iletişim sistemlerinde kullanım için idealdir. Beckhoff CX2040-0010 Sunucusu: Bu sunucu, yüksek performansa sahiptir ve çok sayıda SIM kartın yönetiminin gerektiği karmaşık endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.



4. Bulut Tabanlı SIM Kart Yönetim Platformları: Çeşitli cihazlarda ve uygulamalarda kullanılan SIM kartların uzaktan yönetilmesini ve izlenmesini sağlayan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) olarak sunulan yazılım çözümleridir.

Fonksiyonlar:

Merkezi Yönetim: Aktivasyon, devre dışı bırakma, tarife planlarını değiştirme, bakiye yükleme, gider kontrolü. İzleme: Bakiye, trafik, SIM kartların durumu, cihazların konumu izleme. Analiz: İş süreçlerini optimize etmek için SIM kartların çalışma verilerini toplama ve analiz etme. Güvenlik: SIM kart verilerinin yetkisiz erişime karşı korunması. Otomasyon: Olay bildirimleri, bakiye yükleme gibi rutin görevlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi. Entegrasyon: Diğer platformlar ve sistemlerle entegrasyon yeteneği.



5. Mobil Ağları Test Etmek İçin Entegre Çözümler: Mobil ağların performansını, hizmet kalitesini ve güvenliğini kapsamlı bir şekilde test etmek ve izlemek için tasarlanmış karmaşık yazılım ve donanım sistemleridir.

Fonksiyonlar:

Performans Testi: Veri aktarım hızının, gecikmenin, ağ erişilebilirliğinin, sesli iletişim kalitesinin ölçülmesi. Hizmet Kalitesi Testi: Abone hizmet seviyesinin değerlendirilmesi, ağın KPI'larının (anahtar performans göstergeleri) analizi. Güvenlik Testi: Ağdaki güvenlik açıklarının tespiti ve giderilmesi, siber saldırılara karşı korunma. Ağ İzleme: Ağ parametrelerinin sürekli izlenmesi, sorunların tespiti ve çözülmesi. Analiz: Ağın performansını optimize etmek için verilerin toplanması ve analizi. Rapor Oluşturma: Test sonuçlarına dair ayrıntılı raporlar oluşturma.



SIM Kart Çiftliğiniz İçin Uygun GSM Gateway:

Aşağıda, birçok kullanıcı tarafından onaylanmış ve olumlu yorumlar almış SIM kart ekipmanlarının bir listesi bulunmaktadır.

Quectel M26: Gelişmiş teknolojik cihazlar için LTE Cat.6 modülü – Quectel Wireless Solutions tarafından geliştirilmiş yüksek teknolojili bir LTE Cat.6 modülüdür. Yüksek hızlı veri aktarımı, 2G'de güvenilir iletişim ve zengin bir işlev seti sunar ve 64, 32 ve 16 portlu kart tutuculara mükemmel şekilde entegre olur, bu da onu ideal bir seçim yapar. Bu cihaz fazla enerji tüketmez, bu da ömrünü uzatır. MultiConnect® Cell 100 Serisi: IoT cihazları için hücresel iletişim modülleri – MultiTech Systems tarafından Internet of Things (IoT) cihazlarında kablosuz bağlantı sağlamak için geliştirilen bir hücresel iletişim modülleri ailesidir. LTE, 3G ve 2G ağlarını destekler. Synway SMG2000 GSM VoIP: Yeni nesil GSM VoIP gateway – Synway Technology tarafından GSM ve VoIP ağları arasında entegrasyonu sağlamak için geliştirilen yüksek teknolojili bir GSM VoIP gateway serisidir. 3G, 2G ağlarını destekler ve 2 ila 16 port arasında çeşitli seçenekler sunar. Digium G200: Ağların entegrasyonu için evrensel çözüm – Digium tarafından TDM ve VoIP ağları arasında kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen yüksek performanslı bir VoIP gateway. GSM standardını destekler ve 1 ila 8 port arasında çeşitli seçeneklerde SIM bankları da satın alınabilir. OpenVox VoxStack: GSM ve VoIP arasında sınırları ortadan kaldıran gateway – GSM ve VoIP ağları arasında entegrasyonu sağlamak için OpenVox tarafından geliştirilen yüksek teknolojili bir GSM gateway ailesi. Yeastar TG: Sadece bir gateway değil, mobil iletişim dünyasını VoIP sisteminizle birleştiren evrensel bir köprü – GSM/3G/4G ağlarını doğrudan VoIP ağlarına bağlayan cihazlar ailesi. Bu, çift yönlü iletişimi mümkün kılar: GSM/3G/4G'den VoIP'ye

VoIP'den GSM/3G/4G'ye Kısacası, bu cihazlar mevcut VoIP telefon sisteminizde GSM/3G/4G ağı kullanarak arama yapmanıza ve almanıza olanak tanır.

TIGER SMS Ortaklık Programı

TIGER SMS'in SIM kartları para kazanmak için kullanmanızı sağlayan bir ortaklık programı vardır, bu da size ayda ortalama 1000 $ kazandırır. Kullanılmamış çok sayıda SIM karta ihtiyacınız olacak. TIGER SMS ile işbirliği yaparak, fazla çaba harcamadan SIM kartlarınızın aktivasyonlarından bir yüzde alırsınız.

Ortak Olmak İçin Gerekenler: