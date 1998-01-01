LINE Messenger için geçici bir sanal numara kullanarak kayıt olma

LINE Messenger, Japon şirketi LINE Corporation tarafından geliştirilen popüler bir mobil anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İşte LINE Messenger'ın temel özellikleri ve işlevleri:

LINE Messenger'ın Özellikleri

• Çapraz platform desteği: LINE, iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry gibi çeşitli mobil platformlarda mevcuttur.

• Ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar: LINE, uygulama kullanıcıları arasında ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar yapmayı sağlar.

• Mesajlaşma: LINE'ın temel işlevi, kullanıcılar arasında metin mesajları, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, dosyalar ve diğer içeriklerin değiş tokuşunu sağlamaktır.

• Çıkartmalar ve emojiler: LINE, daha ifade dolu iletişim için geniş bir çıkartma ve emoji koleksiyonu sunar.

• Gruplar ve kanallar: Kullanıcılar grup sohbetleri oluşturabilir ve markaların, ünlülerin ve medya kuruluşlarının resmi kanallarına abone olabilirler.

• Oyunlar ve eğlence: LINE'a basit oyunlar entegre edilmiştir ve arkadaşlarla oynanabilir, ayrıca çeşitli eğlence işlevleri bulunmaktadır.

• Ödemeler ve alışverişler: LINE, kullanıcılar arasında para transferi yapmayı ve ürünler ile hizmetlerin ödenmesini sağlar.

LINE özellikle Japonya, Tayvan, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde popülerdir. 2022 yılı itibarıyla LINE'ın dünya çapında 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. WeChat gibi, Asya'daki önde gelen mesajlaşma uygulamalarından biridir.

LINE'a sanal bir numara ile kayıt olma

Eğer geçici olarak LINE messenger'a kaydolmanız gerekiyorsa, anonim bir şekilde veya bölgenizde uygulama desteklenmiyorsa, TIGER SMS üzerinden geçici bir sanal numara kullanabilirsiniz. TIGER SMS, geçici sanal numaraların kiralanması konusunda uzmanlaşmış bir hizmettir.

Hangi ülke numaralarının mesajlaşma uygulamasına kayıt için uygun olduğunu önceden kontrol etmek önemlidir, çünkü bazı dünya bölgelerinde kısıtlamalar bulunmaktadır.

Yeni bir kullanıcı olmak için şunları yapmanız gerekmektedir:

1) LINE messenger'ı akıllı telefonunuza indirin;

2) TIGER SMS'in resmi sitesinde kaydolun;

3) Bakiyenizi yükseltin ve uygun ülkelerin geçici sanal numaralarını satın alın;

4) LINE'a kaydolmaya başlayın, aldığınız sanal numarayı girin;

5) TIGER SMS'e geri dönün, erişim kodunu alın ve mesajlaşma uygulamasında girin.

Bu şekilde, TIGER SMS'in geçici sanal numarası ile LINE messenger'a başarılı bir şekilde kaydolabilir ve kısıtlamalar olmadan uygulamanın işlevlerini kullanabilirsiniz!