Quectel M26 Genel Bakış: Çoklu Akış Bağlantısı Sağlayan Modem

GOIP cihazlarının benimsenmesinde keskin bir artış gözlemlenmektedir. Büyük şirketler, bu cihazları geliştirilmiş izleme sistemleri için kullanırken, bireysel SIM kart sahipleri SMS aktivasyonları aracılığıyla yaratıcı yollarla gelir elde etmektedir. Bu inceleme, belirli bir GOIP cihazının iç işleyişini keşfeder: Quectel'in çok yönlü M26 modülüne dayanan bir GSM modem.

Quectel M26 modem, Quectel'in M26 modülünü kullanarak GOIP cihazları arasında öne çıkan önemli bir örnektir. Özelliklerine daha yakından bakalım.

1. Dört GSM/GPRS frekans bandını destekler:

EGSM900MHz: Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu.

DCS1800MHz: Avrupa, Asya, Afrika.

GSM850MHz: Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Afrika'nın ve Asya'nın bazı bölgeleri.

PCS1900MHz: Kuzey ve Güney Amerika.

2. GPRS Sınıf 12 desteği önemli bir avantaj sağlar:

Yüksek veri transfer hızı: İndirme için 115 kbps'ye, yükleme için ise 85 kbps'ye kadar.

Güvenilir bağlantı: GPRS, CSD'den daha güvenilir bir bağlantı sağlar ve daha kritik uygulamalar için kullanılabilir.

Enerji verimliliği: GPRS'nin CSD'ye kıyasla enerji tüketimindeki verimliliği, cihazınızın pil ömrünü uzatır ve genel kullanılabilirliğini artırır.

3. Küçük boyut: (15.8mm × 17.7mm × 2.3mm), çeşitli cihazlara entegrasyon için ideal hale getirir.

4. Enerji tasarrufu teknolojileri kullanılarak üretilmiştir: Cihaz aktif durumda bile oldukça düşük enerji tüketimi gösterir, bekleme modunda ise ultra düşük enerji tüketimi sayesinde batarya gücüne bağımlı cihazlar için özellikle uygundur.

5. Geniş bir yetenek yelpazesi sunar, bu da onu birçok endüstride çeşitli görevler için ideal bir çözüm haline getirir:

Güvenlik alarmları: nesne izleme, alarm bildirimleri.

Erişim kontrolü: binalara, tesislere, ekipmanlara erişimi kontrol etme.

SMS gönderme ve alma.

Pazarlama: reklam kampanyaları gönderimi.

Hizmet bildirimleri.

Müşterilerle iki yönlü iletişim.

Takip:

Araçlar: konum, rota, kilometre, durum kontrolü.

Personel: çalışan güvenliğini sağlama, çalışma saatlerini izleme.

6. TCP/UDP, FTP ve PPP ile kolay entegrasyon sağlar, bu da onu IoT çözümleri uygulamak için evrensel ve kullanımı kolay bir araç yapar:

Kullanım kolaylığı: Popüler internet hizmetleriyle çalışmak için ek yapılandırma gerektirmez.

Esneklik: Veri iletiminden uzaktan cihaz kontrolüne kadar çeşitli alanlarda uygulanabilirlik.

Güvenilirlik: TCP/UDP, FTP ve PPP protokollerinin sağladığı sağlamlık sayesinde sürekli bağlantı ve kesintisiz veri aktarımı.

7. Bluetooth 3.0 ile tamamen uyumlu.

Kompakt ve maliyet etkin bir çözüm olan Quectel M26 modem, birçok endüstri ve sektörde uygulama bulur, eşsiz bir çok yönlülük sunar:

Bu küçük dev hem bir SIM bankası hem de bir GSM geçidi olarak işlev görür, birçok SIM kartı zahmetsizce yönetir. Birçok hesabı etkinleştirmek mi gerekiyor? M26, süreci eşsiz bir verimlilikle hızlandıran gizli silahınızdır. Küçük bir cihaz olarak çeşitli izleme sistemlerine entegre edilebilir. Araçların, ekipmanların veya hayvanların konumlarını ve durumlarını takip etmenize olanak tanır ve bu verileri gerçek zamanlı olarak mobil ağ üzerinden iletebilir. Bu küçük harika, kompakt bir GSM/GPRS modülü, enerji, su ve gaz okumalarını iletmeyi kolaylaştırır. Artık manuel veri girişi veya güvenilmez bağlantılarla uğraşmanıza gerek yok. Bu küçük güç merkeziyi kurun ve okumalarınızın sorunsuz bir şekilde akmasını izleyin. Modemi güvenlik sisteminize entegre edin ve hücresel iletişimin sessiz gücü ile güçlendirin. Alarm ve video akışları, bir sorun ortaya çıktığında anında harekete geçer, gizlice ve sarsılmaz bir güvenilirlikle iletilir. Artık kesilen bir tel güvenlik sisteminizi kör etmez. Bu küçük dev, Quectel M26 modem, göründüğünden çok daha fazlasını sunar. Herhangi bir endüstriyel alanı bağlı bir komuta merkezi haline getirin. Ekipmanınızı sorunsuz bir mobil bağlantı ile uzaktan izleyin ve kontrol edin, bunu bütçenizi sarsmadan yapın. Bu devrim niteliğindeki araç, Quectel M26 modem, akıllı ulaşım için eksik bulmacadır. Otomatik ücret toplama gibi sihirli çözümler ve trafik sıkışıklığını geçmişte bırakacak gelişmiş çözümler hayal edin. M26, ulaşım ağınıza zekâ, güvenilirlik ve verimlilik enjekte eder, daha pürüzsüz ve akıllı bir akışa yol açar.

Quectel M26 ile nasıl para kazanılır?

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Ortak olun:

Anında yanıt: Bir talep bırakın ve yöneticimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçecektir. Bireysel şartlar: Tüm isteklerinizi dikkate alacak bir sözleşme hazırlayacağız. Hızlı bağlantı: API protokolünüz 1 hafta içinde uygulanacaktır. Hazır müşteri tabanı: Tüm müşterilerimiz sizin olacaktır. Yeterli ödeme: Her teslim edilen SMS için ödeme alın.

Bu modemi nereden satın alabilirsiniz?

Bu modemin fiyat aralığı yaklaşık olarak $1300-600 arasında değişmektedir. Bu cihazı satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz: