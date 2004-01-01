Gmail Blokaj Sorununu Nasıl Çözersiniz

Bu durum birçok kişi için tanıdık: acilen bir e-posta göndermeniz veya almanız gerekiyor ve Gmail hesabınız aniden bloke edilmiş. Bu, özellikle çevrimiçi bankacılık için kurtarma kodları gibi önemli mesajları bekliyorsanız, birçok soruna yol açabilir. Bu durumda ne yapmalısınız?

Eğer Gmail hesabınızı bloke ettiyse, doğru bilgileri girdiğinizden emin olun ve güvenlik soruları veya yedek e-posta adresi aracılığıyla şifre kurtarma özelliğini kullanın. Eğer bu işe yaramazsa, hesabınıza başka bir cihazdan veya ağdan erişmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa, Google destek ekibiyle iletişime geçin. Ve gelecekteki blokajlardan kaçınmak için iki faktörlü kimlik doğrulama ile hesabınızı korumayı unutmayın.

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