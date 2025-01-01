 2025'te Telefon Numarası Olmadan Google RCS'ye Nasıl Kayıt Olunur
TR
TU
Giriş yap Kayıt ol
Satın alınacak miktar UPA SMS ile para kazanma Serbest Numaralar Blog Sıkça Sorulan Sorular Geribildirim Ortaklar Kişiler

Genel teklif
Kişisel veri ve çerez politikası
Ödeme politikası
Teslimat politikası
İade politikası
Dönüş politikası
Site Haritası

Blog

2025'te Telefon Numarası Olmadan Google RCS'ye Nasıl Kayıt Olunur

İçerik

Google Tarafından RCS'nin Geliştirilmesi

RCS'nin SMS'e Göre Avantajları

RCS'nin Dezavantajları

Google RCS'ye Nasıl Kayıt Olunur

Google RCS'ye Kayıt İçin Basit Talimatlar

2025'te Telefon Numarası Olmadan Google RCS'ye Nasıl Kayıt Olunur

Rich Communication Services (RCS), geleneksel SMS ve MMS'in sınırlamalarını aşan gelişmiş bir mesajlaşma standardıdır. Kullanıcılara metin mesajları alışverişi yapma, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşma, konum gönderme, grup sohbetlerine katılma ve bir dizi gelişmiş işlevsellik sunar.

Google Tarafından RCS'nin Geliştirilmesi


Google, "Messages" (Google Messages) uygulaması aracılığıyla RCS standardını teşvik eder ve kendi sunucu altyapısı olan Google Jibe'ı kullanır. Bu yaklaşım, farklı telekom sağlayıcıları arasındaki tutarsız RCS desteği sorununu çözer.

RCS'nin SMS'e Göre Avantajları

  • Gelişmiş Özellikler: Standart SMS'in çok ötesinde yetenekler.

  • Ücretsiz İletişim: Mesajlar internet üzerinden gönderilir, SMS maliyetlerinden kaçınılır.

  • Modern Akıllı Telefonlarla Uyum: Çoğu mevcut cihazda desteklenir.

RCS'nin Dezavantajları

  • İnternet Bağımlılığı: Mesaj göndermek ve almak için internet bağlantısı gerekir.

  • Sınırlı Veri Koruması: Uçtan uca şifreleme yalnızca birebir sohbetler için tam olarak uygulanır, ancak grup sohbetlerinde bu düzeyde güvenlik sağlanmaz.

  • Uyumluluk Sorunları: Alıcının operatörü veya cihazı RCS'yi desteklemiyorsa, mesaj standart bir SMS olarak iletilir.

Google RCS'ye Nasıl Kayıt Olunur


Kişisel telefon numaranızı kullanmaktan kaçınmak için TIGER SMS gibi sağlayıcılar tarafından sunulan sanal numaraları tercih edebilirsiniz. Bu hizmetler, OTP'leri (tek seferlik şifreler) ve doğrulama kodlarını almak için uygun fiyatlarla geçici numaralar edinmenize olanak tanır. Bu yaklaşım yalnızca Google RCS'ye kaydolmak için değil, aynı zamanda Telegram, Instagram, Twitter ve daha fazlası gibi platformlarla da sorunsuz bir şekilde çalışır.

Google RCS'ye Kayıt İçin Basit Talimatlar:

  1. Resmi TIGER SMS platformuna gidin ve yeni bir hesap oluşturun.

  2. Hesabınıza bakiye ekleyin.

  3. "AnyOther" kategorisini seçin ve sanal numaranız için istediğiniz ülkeyi seçin.

  4. Sanal bir numara satın alın ve Google RCS kayıt sürecinde kullanın.

TIGER SMS kullanarak, sanal numaralardan güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde yararlanabilir ve kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz. Bu, günümüzde artan dijital gizlilik talepleri göz önüne alındığında özellikle önemlidir.

Sergey Nikolayev
Yazar: Sergey Nikolayev

Programlama dilleri, botlar, telefon yazılımları ve en son geliştirme trendleri hakkında yazmaktadır. Yazıları, ipuçları, eğitimler ve sektörle ilgili içgörüler sunarak her düzeydeki geliştirici için değerli bir kaynaktır.