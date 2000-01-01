Apple ID'yi Telefon Numaranızı Kullanmadan Nasıl Oluşturabilirsiniz

Birçok kişi, gizliliklerini korumak, güvenliği artırmak ve tanıtım mesajlarından kaçınmak amacıyla Apple ID oluştururken telefon numaralarını kullanmamayı tercih eder. Bu duruma bir çözüm, geçici sanal numara sağlayan TIGER SMS hizmetini kullanmaktır.

TIGER SMS kullanarak gerçek telefon numaranız olmadan Apple ID oluşturmanın adımları şunlardır:

TIGER SMS'e Kaydolun: TIGER SMS web sitesinde bir hesap oluşturun. Hesabınızı Doldurun: Hesabınıza para ekleyin ve istediğiniz ülkeden sanal bir numara seçin. Apple ID Oluşturun: Apple'ın resmi web sitesinde yeni bir Apple ID oluşturma sürecine başlayın. Sanal Numarayı Kullanın: Doğrulama için telefon numarası istendiğinde, TIGER SMS'in sağladığı geçici sanal numarayı kullanın. Doğrulama Kodunu Alın: Sanal numaraya gönderilen SMS ile gelen doğrulama kodunu alın ve kayıt işlemini tamamlayın.

TIGER SMS'in sanal numarasını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Kişisel Bilgilerinizi Koruyun: Gerçek telefon numaranızı kullanmaktan kaçınarak gizliliğinizi etkin bir şekilde koruyun.

Riski Azaltın: Gerçek numaranızın ifşa olma olasılığını en aza indirin.

Tanıtım Mesajlarından Kaçının: İstenmeyen tanıtım mesajlarının sayısını azaltın.

Apple ID'nizi oluşturmak ve verilerinizin güvende kalmasını sağlamak için bugün TIGER SMS'e kaydolun. Sanal numaranın rahatlığını ve güvenilirliğini deneyimlemek için TIGER SMS web sitesini ziyaret edin.