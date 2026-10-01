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Бесплатные номера Таиланда — приём СМС без регистрации

Публичные номера Таиланда — онлайн-сим без SIM-карты и регистрации. Откройте любой номер и смотрите, какие коды на него приходят.

Номеров: 8 Активных: 8 Последняя SMS 1 час назад

Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.

Номера, которые работают сейчас 8

+66832402844 Активен Последняя SMS 1 час назад Показать SMS +66803802660 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66832022604 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66952301041 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66855600468 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66954025291 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66809158612 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +66918907873 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS

Бесплатные номера по странам

Часто задаваемые вопросы

Он уже на этой странице. Возьмите любой номер из списка выше, укажите его в форме регистрации нужного сервиса и следите за страницей номера: входящее сообщение с кодом появится там.

Всего 8, из них 8 в работе прямо сейчас — выдаются или недавно получали сообщение. Остальные хранят свой архив и могут ожить снова.

Попробовать можно, и коды действительно приходят. Но аккаунт мессенджера на публичном номере вам не принадлежит: код входа прочитает любой, кто откроет эту страницу, и заберёт аккаунт себе. Для настоящего аккаунта нужен личный номер.

Номер общий, а сервисы ограничивают повторные регистрации с одного и того же. Попробуйте другой номер Таиланда, номер другой страны или зайдите позже — пул регулярно пополняется.

Нужен номер, который видите только вы?

Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.

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