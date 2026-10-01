Números públicos de Tailandia, gratis y sin registro
Números públicos de Tailandia que cualquiera puede abrir — teléfonos temporales sin SIM. Los códigos de verificación aparecen en esta misma página.
Números: 8 Activos: 8 Último SMS hace 1 hora
Estos números los usa todo el mundo. La página está abierta a cualquiera, así que el código que pidas aquí puede acabar leyéndolo un desconocido y la cuenta nunca será solo tuya.
Números gratis por país
Preguntas Frecuentes
Ya está en esta página. Coge cualquier número de la lista de arriba, ponlo en el formulario de registro del servicio que necesites y vigila la página del número: el mensaje con el código aparece ahí.
8 números en total, 8 de ellos están funcionando ahora mismo: se están repartiendo o han recibido un mensaje hace poco. El resto conserva su archivo y puede volver a la vida.
Puedes intentarlo y los códigos llegan. Pero una cuenta de mensajería atada a un número público no es tuya: cualquiera que abra esta página lee el código de acceso y puede quedarse con ella. Para una cuenta de verdad usa un número privado.
El número es compartido y los servicios limitan los registros repetidos desde el mismo. Prueba otro número de Tailandia, un número de otro país o vuelve más tarde: el conjunto se repone con regularidad.
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Un número privado de Tiger SMS cuesta unos céntimos, sirve una vez y es solo tuyo. Los gratuitos se quedan aquí para cuando solo quieras probar.
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