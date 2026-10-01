시도할 수 있고 인증번호도 실제로 옵니다. 하지만 공개 번호에 묶인 메신저 계정은 내 것이 아닙니다. 이 페이지를 여는 누구나 로그인 코드를 읽고 계정을 가져갈 수 있습니다. 진짜 계정에는 개인 번호를 쓰세요.