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Бесплатные номера Португалии — приём СМС без регистрации

Публичные номера Португалии — онлайн-сим без SIM-карты и регистрации. Откройте любой номер и смотрите, какие коды на него приходят.

Номеров: 18 Активных: 18 Последняя SMS 10 минут назад

Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.

Номера, которые работают сейчас Показано 8 из 18

+351966754467 Активен Последняя SMS 10 минут назад Показать SMS +351960381538 Активен Последняя SMS 15 минут назад Показать SMS +351966806585 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +351960298457 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +351966753841 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +351960316794 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +351967609502 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +351966753902 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS

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Часто задаваемые вопросы

Он уже на этой странице. Возьмите любой номер из списка выше, укажите его в форме регистрации нужного сервиса и следите за страницей номера: входящее сообщение с кодом появится там.

Всего 18, из них 18 в работе прямо сейчас — выдаются или недавно получали сообщение. Остальные хранят свой архив и могут ожить снова.

Попробовать можно, и коды действительно приходят. Но аккаунт мессенджера на публичном номере вам не принадлежит: код входа прочитает любой, кто откроет эту страницу, и заберёт аккаунт себе. Для настоящего аккаунта нужен личный номер.

Номер общий, а сервисы ограничивают повторные регистрации с одного и того же. Попробуйте другой номер Португалии, номер другой страны или зайдите позже — пул регулярно пополняется.

Нужен номер, который видите только вы?

Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.

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