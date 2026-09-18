Бесплатные номера для Vercel
Ниже — страны, на номера которых приходили коды Vercel. Номера общие: код видят все, кто открыл страницу.
Страны 1 Последняя SMS 18 часов назад
Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.
Страны, где ловили коды Vercel 1
Список собран по сообщениям, которые реально пришли на наши публичные номера. Он пересчитывается каждую ночь, поэтому состав стран меняется.
Часто задаваемые вопросы
Выберите страну из списка выше, откройте её страницу и возьмите любой номер. Регистрация не нужна: сообщения с кодами Vercel видны прямо на странице номера.
Коды Vercel приходили на номера этих стран: Новая Зеландия. Список считается по реальным сообщениям и обновляется каждую ночь.
Нет. Номер публичный: код Vercel увидит любой посетитель страницы, а восстановить доступ к такому аккаунту позже не получится. Для важного аккаунта берите платный номер — он ваш и ничей больше.
Чаще всего номер уже использовали для регистрации в Vercel, и сервис его отклоняет. Попробуйте номер другой страны из списка выше или возьмите платный — на него код приходит гарантированно.
Нужен номер, который видите только вы?
Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.