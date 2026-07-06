Qué países ofrecen números virtuales con la mayor cobertura de servicios

Muchas aplicaciones populares piden un número de teléfono durante el registro, y la cantidad de plataformas que un mismo número puede verificar suele depender del país al que pertenece. Esta guía compara números virtuales por país y analiza cuáles alcanzan los servicios más solicitados en Tiger SMS, un proveedor que ofrece números virtuales de muchos países, entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Chile, el Reino Unido y Vietnam. Cuando la gente busca los «mejores» números, normalmente se refiere a números que funcionan para la mayor cantidad de servicios posible, así que ese es el enfoque que se usa aquí. El orden de popularidad mencionado proviene de los datos de solicitudes de Tiger SMS para plataformas destacadas como Google, WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram.