¿Para qué sirven realmente los números virtuales?

Hay momentos en los que un número virtual resuelve el problema en un par de minutos: quieres una cuenta en algún sitio, el formulario pide un teléfono y preferirías no entregar el tuyo. Para ese tipo de registro, recibir el código de verificación por SMS en línea funciona bien. Otras situaciones piden algo distinto, y fingir lo contrario no ayudaría a nadie. Este artículo repasa las dos caras: cuatro casos en los que un número virtual tiene sentido y cuatro en los que otra herramienta te sirve mejor.