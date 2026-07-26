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¿Para qué sirven realmente los números virtuales?

¿Para qué sirven realmente los números virtuales?

¿Para qué sirven realmente los números virtuales?

Hay momentos en los que un número virtual resuelve el problema en un par de minutos: quieres una cuenta en algún sitio, el formulario pide un teléfono y preferirías no entregar el tuyo. Para ese tipo de registro, recibir el código de verificación por SMS en línea funciona bien. Otras situaciones piden algo distinto, y fingir lo contrario no ayudaría a nadie. Este artículo repasa las dos caras: cuatro casos en los que un número virtual tiene sentido y cuatro en los que otra herramienta te sirve mejor.