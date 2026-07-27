Números virtuales para redes sociales: cómo mantener las cuentas separadas

Tener más de un perfil en una misma red social ya es algo habitual, tanto para particulares como para empresas. Hay quien prefiere que las fotos familiares no se mezclen con una página pública sobre una afición, y una empresa necesita una presencia de marca que no dependa del acceso personal de un empleado. Casi todas las plataformas piden un número de teléfono o un correo libre al registrarse, así que usar la misma SIM personal en cada alta reparte ese número entre servicios a los que quizá no quieras confiárselo. Los números virtuales para redes sociales ofrecen otra vía: un número en línea que recibe el código de verificación por SMS durante el registro. Tiger SMS facilita números de este tipo y cobra únicamente cuando llega el código.