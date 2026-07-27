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Números virtuales para redes sociales: cómo mantener las cuentas separadas

Contenidos

Números virtuales para redes sociales: cómo mantener las cuentas separadas

Respuestas rápidas antes de entrar en detalle

¿Para qué sirve aquí un número virtual?

¿Por qué un particular mantiene varios perfiles?

¿Qué gana una empresa al separar cuentas?

¿Está permitido tener más de una cuenta?

Por qué los particulares reparten su presencia social

Una persona, varios públicos

Mantener la SIM personal fuera de los perfiles públicos

Qué aportan a una empresa las cuentas separadas

Presencia corporativa aparte de la personal

Perfiles dedicados a la promoción

Estudio de mercado desde un perfil neutro

Cómo obtener un número con Tiger SMS

En resumen

Números virtuales para redes sociales: cómo mantener las cuentas separadas

Números virtuales para redes sociales: cómo mantener las cuentas separadas

Tener más de un perfil en una misma red social ya es algo habitual, tanto para particulares como para empresas. Hay quien prefiere que las fotos familiares no se mezclen con una página pública sobre una afición, y una empresa necesita una presencia de marca que no dependa del acceso personal de un empleado. Casi todas las plataformas piden un número de teléfono o un correo libre al registrarse, así que usar la misma SIM personal en cada alta reparte ese número entre servicios a los que quizá no quieras confiárselo. Los números virtuales para redes sociales ofrecen otra vía: un número en línea que recibe el código de verificación por SMS durante el registro. Tiger SMS facilita números de este tipo y cobra únicamente cuando llega el código.