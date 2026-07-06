¿Por qué usar números virtuales para sitios y apps de citas?
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Verificación en apps de citas: respuestas rápidas
¿Para qué usan las apps de citas un número de teléfono?
¿Se puede registrar una app de citas con un número virtual?
¿Por qué usaría alguien Tiger SMS para esto?
¿Un número virtual sirve para varias apps?
¿Qué pasa si el perfil se restringe más adelante?
Por qué Tinder, Match y otras apps piden tu número
Qué aporta un número virtual a quienes buscan citas
Cómo usar Tiger SMS para la verificación en apps de citas
Las citas en línea funcionan a través de unas pocas plataformas conocidas —entre ellas Tinder, Match, Bumble y Hinge— y casi todas piden un número de teléfono antes de que puedas empezar a deslizar perfiles o enviar mensajes. Ese paso mantiene fuera a los bots y los perfiles duplicados, pero también vincula tu línea personal a un perfil de citas que quizá prefieras mantener separado del resto de tu vida. Un número virtual para apps de citas ofrece otra forma de afrontarlo: con un servicio como Tiger SMS, puedes recibir el código de registro en un número que no es tu SIM de uso diario.