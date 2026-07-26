Navegadores antidetección y privacidad en línea: qué son y cómo ayudan
Contenidos
Respuestas rápidas sobre los navegadores antidetección
¿Qué es un navegador antidetección?
¿Por qué importa la privacidad en línea?
¿Es legal usar navegadores antidetección?
¿En qué se diferencian del modo incógnito?
¿Cómo funcionan con los números virtuales?
¿Qué es un navegador antidetección?
Cómo funcionan los navegadores antidetección, dicho de forma sencilla
Qué pueden hacer los navegadores antidetección por tu privacidad
Por qué los navegadores antidetección funcionan bien con Tiger SMS
Cada vez que abres un sitio web, tu navegador comparte más que la página que pediste. Junto con ella envía datos sobre tu dispositivo, tus ajustes y tu ubicación aproximada, y los sitios pueden recopilarlos, combinarlos y reconocerte en visitas posteriores. Para quienes quieren controlar mejor esa información, los navegadores antidetección ofrecen una manera de limitar cuánto revela una sola identidad en línea. Esta guía explica, en un lenguaje sencillo, qué son estas herramientas, cómo funcionan a grandes rasgos y por qué algunas personas preocupadas por su privacidad los combinan con los números virtuales de Tiger SMS.