Navegadores antidetección y privacidad en línea: qué son y cómo ayudan

Cada vez que abres un sitio web, tu navegador comparte más que la página que pediste. Junto con ella envía datos sobre tu dispositivo, tus ajustes y tu ubicación aproximada, y los sitios pueden recopilarlos, combinarlos y reconocerte en visitas posteriores. Para quienes quieren controlar mejor esa información, los navegadores antidetección ofrecen una manera de limitar cuánto revela una sola identidad en línea. Esta guía explica, en un lenguaje sencillo, qué son estas herramientas, cómo funcionan a grandes rasgos y por qué algunas personas preocupadas por su privacidad los combinan con los números virtuales de Tiger SMS.