如果Discord账号被封禁了该怎么办

您的Discord账号被封禁了吗？别慌！在本文中，我们将告诉您如何快速恢复访问您的个人资料，并重新开始在您喜欢的聊天室中交流。

失去账号访问权限可能有多种原因：忘记账户信息、失去电子邮件或电话号码的访问权限、意外删除账户，甚至被封禁。不管是什么原因，我们都有针对每种情况的解决方案。

我们将告诉您在不同情况下如何找回您的账号。如果没有一种方法能奏效，我们提供备用方案——使用SMS激活服务“TIGER SMS”的临时虚拟号码创建新账号。

如何在不同情况下恢复Discord账号？

如果忘记账户信息

如果您忘记了用户名或密码：

打开Discord应用程序或访问discord.com网站。

点击“忘记密码？”。

输入绑定的电子邮件地址。

按照邮件中的指示重置密码。

使用新密码登录账号。

如果无法访问电子邮件

尝试恢复邮箱的访问权限。如果这不奏效：

访问Discord帮助中心网站。

点击“提交请求”。

提供账户信息并描述问题。

如果无法访问电话号码

尝试通过运营商恢复号码。如果这不奏效：

访问Discord支持网站。

提交包含账户信息和问题描述的请求。

如果意外删除了账号 您有14天的时间恢复：

使用用户名和密码登录账号。 如果超过14天，请使用虚拟号码创建新账号。

如果账号被封禁

封禁的原因可能有很多：违反使用条款、使用第三方应用程序或其他用户的投诉。要解除封禁：

访问Discord帮助中心网站。

提交包含情况描述的请求。

等待支持团队的回复。

如果账号被永久封禁

有时账号无法恢复。在这种情况下，使用TIGER SMS的虚拟号码注册新账号：

在官方网站上创建帐户TIGER SMS。

充值账户。

选择服务和移动运营商的国家。

确认购买。

复制号码并用其创建新账号。

不要浪费时间！如果您需要新的Discord账号，租用TIGER SMS的虚拟号码。这简单、实惠且匿名。

现在您知道如何恢复或创建新的Discord账号。按照我们的建议，重新享受无障碍的交流吧！

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