如果Discord账号被封禁了该怎么办
您的Discord账号被封禁了吗？别慌！在本文中，我们将告诉您如何快速恢复访问您的个人资料，并重新开始在您喜欢的聊天室中交流。
失去账号访问权限可能有多种原因：忘记账户信息、失去电子邮件或电话号码的访问权限、意外删除账户，甚至被封禁。不管是什么原因，我们都有针对每种情况的解决方案。
我们将告诉您在不同情况下如何找回您的账号。如果没有一种方法能奏效，我们提供备用方案——使用SMS激活服务“TIGER SMS”的临时虚拟号码创建新账号。
如何在不同情况下恢复Discord账号？
如果忘记账户信息
如果您忘记了用户名或密码：
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打开Discord应用程序或访问discord.com网站。
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点击“忘记密码？”。
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输入绑定的电子邮件地址。
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按照邮件中的指示重置密码。
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使用新密码登录账号。
如果无法访问电子邮件
尝试恢复邮箱的访问权限。如果这不奏效：
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访问Discord帮助中心网站。
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点击“提交请求”。
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提供账户信息并描述问题。
如果无法访问电话号码
尝试通过运营商恢复号码。如果这不奏效：
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访问Discord支持网站。
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提交包含账户信息和问题描述的请求。
如果意外删除了账号 您有14天的时间恢复：
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使用用户名和密码登录账号。 如果超过14天，请使用虚拟号码创建新账号。
如果账号被封禁
封禁的原因可能有很多：违反使用条款、使用第三方应用程序或其他用户的投诉。要解除封禁：
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访问Discord帮助中心网站。
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提交包含情况描述的请求。
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等待支持团队的回复。
如果账号被永久封禁
有时账号无法恢复。在这种情况下，使用TIGER SMS的虚拟号码注册新账号：
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在官方网站上创建帐户TIGER SMS。
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充值账户。
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选择服务和移动运营商的国家。
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确认购买。
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复制号码并用其创建新账号。
不要浪费时间！如果您需要新的Discord账号，租用TIGER SMS的虚拟号码。这简单、实惠且匿名。
现在您知道如何恢复或创建新的Discord账号。按照我们的建议，重新享受无障碍的交流吧！
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