与中国社交平台整合，引发市场风潮的跨境媒体应用

Lemon8与中国各大社交平台的内容输出整合,将会掀起何种风浪？

近期，Lemon8迅速在北美地区展开了布局，短短几天的时间，下载量就冲到了美国APP下载总榜的前十，随后更是直登顶生活类APP首榜。作为字节跳动旗下的出海内容平台，一经问世后，就受到了大量用户的关注，并吸引了海外媒体以及营销人士的目光。那么Lemon8与中国各大社交平台的内容输出整合之后，会掀起何种风浪呢？

Lemon8，帮助企业拓展品牌影响力

Lemon8的功能和国内小红书比较相似，操作起来并不难，用户可以在该应用中通过分享照片和视频实现推广的目的，从而拓展企业在市场中的影响力。该软件也提供了模板、贴纸、滤镜和文字等多种选项，增加创作内容的丰富性。在分享内容时，Lemon8比较注重内容的真实性，因此该应用中所出现的内容可信度是比较高的。

另外，Lemon8的页面可以实现高度本土化，这对创作者来讲，就是一个合作的新盈利机会。对于品牌，Lemon8的存在也提供了一个机会来开发正处于发展阶段的平台，利用平台中的多种优势，制定合理的计划并将其应用到品牌中，就可以对品牌提供有利的发展机会，也能提升品牌的影响力。

总体来讲，Lemon8虽然是一个正在发展阶段的新APP，但创作者一直都在飞速增加，品牌也可以获得不错的合作机会。对于想要利用Lemon8实现拓展品牌影响力的企业来讲，目前这个机会是非常完美的，可以帮助企业和品牌抢占市场先机。

企业如何利用Lemon8拓展市场

Lemon8属于海外的社交媒体应用，拥有的海外用户非常多，针对企业来讲，在平台中发布更多视频和图片，配上精美的文案，让内容更加富有吸引力，就可以收获大量海外用户的目光，从而让品牌在市场中获得一定的知名度，加速品牌的生长。而使用Lemon8发布内容就需要成为该应用的粉丝。

老虎平台的存在，就可以帮助用户快速对Lemon8进行注册并使用该应用发布内容。老虎平台是一家专业的接码平台，可以在全球范围内接收任意项目的验证码，从而快速注册Lemon8并拓展市场。

老虎平台如何获取Lemon8虚拟号

想要通过老虎平台获取可以注册Lemon8的虚拟号，首先要在老虎平台中注册成为用户后并对账户充值才能购买，操作步骤也非常简单。

首先点击网址进入到老虎平台官网，点击“注册”后，填写各种信息就可以成为平台用户。

其次点击充值进入到充值页面，再次点击购买卡密后，在新的页面购买卡密，并将卡密号码粘贴到充值页面的对应位置完成充值。目前老虎平台无法直接选择Lemon8，但通过脸书、谷歌、抖音、LINE、推特账号同样可以注册Lemon8，在购买号码的页面，就可以选择任一项目并选择一个国家后点击购买获取虚拟号码

最后直接前往Lemon8的注册页面输入虚拟号，在老虎平台查看验证码并完成验证后即可成为该社交媒体应用的用户，在平台中发布各种推广内容。

Lemon8和中国各大社交平台的内容整合输出之后，各种功能更能满足市场推广的需求，对于跨境电商来讲，也提供了一个新的营销推广方式，从而受到外贸企业的追捧。