聊天技巧与黄金规则：让Tinder对话更加吸引人

记得以前蔡康永推出过一套《说话之道》，这也是真正将聊天对话引入了生活之中。让你懂得怎么说话才能够有人听，而且还爱听，并且听了你的话之后，能够将你说话的技巧也进行学习和传承。但是现在更多人的聊天是放在了线上。有些仅仅只是表达个人观点的平台，说话只是为了表达自己的观点，不需要多大的技巧。但是如果是像Tinder这样的平台，说话交友都需要注重技巧，以及我们所说的黄金规则！那么如何让自己在Tinder对话更加吸引人呢？

说话需要温暖

在和对方说话的时候，千万不要直接拒绝说不！一定要先听完对方的话，用更合理的谈话去转折表达自己的原则。如果是请求别人，千万不要用那种命令式样的语气。即便是再愤怒的时候，可以选择暂时避开风头。不要因为逞自己一时之快就去用十分犀利的话语刺痛对方的短处。不要用我性子直去解释自己的低情商发言，性子直是说真话，而不是说难听的话。其实就是尊重对方，你尊重了对方，你的说话就会有温度，你不尊重对方，自然不会把对方当回事。

说话需要赞美

没有一个人是不愿意听别人赞美自己的，即便是假的，大家也会更乐意听自己爱听的话。因此聊天的时候也需要能够赞美对方，并且需要讲出对方值得赞美的点。这不是拍马屁，是高情商的发言。这样往往可以让对方对你有别样的看法，能够更加愿意和你进行深度的聊天。在这个同时，也需要注意其他外围的朋友，尽可能去照顾到在场每个人的对话。不要只顾着站在中心不出圈！

说话需要自嘲

自嘲是一种高端的发言模式，能够用好自嘲的人，往往在聊天上属于高层人士。自嘲而且往往具有幽默性，可以利用自己的丑事去帮助他人走出困境。去宽慰对方，甚至可以利用自嘲的方式去吸引对方对你产生更多的好奇，能够主动起来照顾你。那么你就做到了让对方走出困扰的目的。

说话需要分享

分享自己遇到过的事情，或者对于某些事情的心理变化，往往可以让人能够感同身受。事情发展趋势未必一样，但是你的分享往往可以让有相似经验的人打开自己的心扉。能够愿意和你进行更多的探讨，也同时可以从对方身上去了解对方的心态。

很多人觉得网络上发言和平时说话是不一样的，但事实上是大同小异的。事实上，比如说在Tinder上面通过高情商发言，往往可以吸引更多的对方，反而现实生活中还未必可以有这样的好效果。如果自己具有不错的聊天技巧，并且想要认识更多志同道合的另一半，可以通过老虎平台去申请一个虚拟手机号码，并且注册和登录Tinder，让自己的聊天技巧有更好的平台优势！









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