临时手机号的正确获得方式（教程攻略附上）

临时手机号从哪里可以获取呢？最近国外的一些社交软件尤为火爆，但因地区的限制，导致国内很多想要体验一番的人群，并无法利用国内手机号成功注册，从而无法体验国外社交软件所带来的震撼。其实直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 就可以获取临时手机号并对社交软件进行注册。

获得临时手机号的几种渠道

临时手机号在某些时候显得尤为重要，特别是注册一些软件账号时，手机号能够起到决定性的作用，没有手机号的存在就无法成功注册。而随着人们对临时手机号的需求量不断增加，越来越多的虚拟手机号接码平台也纷纷的出现在了人们的视线，直接通过相应的接码平台，就可以获得临时手机号并对一些软件进行注册。

而要说可以获得临时手机号的渠道，其实非常多，比如说老虎平台、Google Voice、Textnow、Textfree、Talkatone等等，不同的渠道收费标准以及获取方式会有一些差异。

获得临时手机号哪种渠道更靠谱

关于比较靠谱的获取临时手机号渠道，其实大家可以前往老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn 了解一下，这是一个非常专业的接码平台，可以购买全球各地的临时手机号，且稳定性非常不错，几乎一分钟左右就可以接收成功，其优势非常多，比如：

快速接收验证码，不成功不收费

通过老虎平台购买临时手机号，接收短信的时间和使用普通的SIM卡一致，如果长时间没有收到验证码，也可以点击取消来取消购买订单，资金将会全额返还到你的账户。

价格低廉，满足不同用户需求

老虎平台所出售的临时号码价格比较低，比如说最近很火的Telegram 服务，只需要0.26￥即可购买到一个临时手机号，且可以购买全球多个国家的手机号。

完全匿名，不涉及个人隐私

在老虎平台购买临时手机号，不需要提供任何关于个人的信息，只需要通过电子邮件注册，即可成功的对手机号购买。

如何利用老虎平台：https://tiger-sms.com/cn 获取临时手机号

点击https://tiger-sms.com/cn进入，在右上角有注册账号的入口，点击进入输入相应的资料之后，即可成功注册老虎平台的账号。 在个人账户的页面中对账户进行充值，老虎平台的充值方式包含了支付宝、手机微信等方式，可以根据情况选择。

充值完成，即可在页面中选择服务并选择一个国家购买临时手机号。

4.购买完成之后，即可利用该手机号接收任何服务的短信，且无论是在哪里注册，都可以利用虚拟号码来实现自己想要的。

以上就是获取临时手机号的正确方式，国内的小伙伴如果想要快速的注册国外社交平台的账号，感受国外社交平台的优势，不妨前往老虎平台https://tiger-sms.com/cn来获取手机号吧。老虎平台强大的优势可以满足不同用户的需求，且获取的临时手机号也是比较稳定的，确保能准确接收到验证码。