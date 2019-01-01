 第二个Telegram 账号注册的方式
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第二个Telegram 账号注册的方式

内容

第二个Telegram 账号注册最全的教程解析，快来看一下

第二个Telegram 账号注册的具体方法介绍

二、前往Telegram对第二个Telegram 账号注册

第二个Telegram 账号注册所带来的优势

第二个Telegram 账号注册的方式

第二个Telegram 账号注册最全的教程解析，快来看一下


第二个Telegram 账号注册最全的教程来啦！ Telegram 是俄罗斯的两位兄弟所开发的一款即时通讯软件，和国内的微信比较相似。通过Telegram 可以实现与好友聊天，加入各种群组扩展自己的交际圈等。因Telegram 属于加密聊天软件，安全性比较高，且凭借使用简单以及群组无上限等优势，深受全球用户的喜欢。


针对想要利用Telegram 进行营销推广的人群来讲，一个Telegram 账号并无法满足添加好友或者是扩展群组的需求，因此就想注册第二个Telegram 账号注册，但苦于没有手机号，无法实现，有什么办法可以解决呢？其实利用老虎平台购买虚拟手机号就可以成功注册第二个Telegram 账号。


第二个Telegram 账号注册的具体方法介绍


  1. 购买虚拟账号完成第二个Telegram 账号注册

理论来讲，一个手机号只能注册一个Telegram 账号，但如果是在Telegram 平台推广营销，一个账号肯定不够用，这时想要对第二个Telegram 账号注册，可以尝试以下方法。


  1. 点击https://tiger-sms.com/cn 前往老虎平台，在这里可以购买虚拟手机号，且包含的国家比较多，可以根据自己的需求随意的选择一个国家来购买虚拟号码。

  2. 在老虎平台的首页，我们可以直接看到有购买的入口，点击Telegram 之后，就看到可购买国家的手机号了。

  1. 如果已经平台账号且有余额存在，就可以直接在这里购买，如若没有，就需要在平台中注册账号并对账户充值。

  2. 注册成功之后，在【个人账户】的页面就可以看到有充值余额的入口，根据自己的实际情况充值即可。

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  1. 平台中的虚拟手机号价格都是比较便宜的，Telegram的虚拟号也仅仅只需要0.26￥，且接码不成功不会收取任何费用，可以放心选择。

  2. 购买虚拟号之后，即可实现对第二个Telegram 账号注册的目的。


二、前往Telegram对第二个Telegram 账号注册


拥有了虚拟手机号之后，就可以登录Telegram电脑客户端或者是手机端APP对第二个Telegram 账号注册了。


  1. 进入到Telegram的首页，直接可以在页面中创建你的账户。

  2. 根据页面的提示属于手机号并进行验证，需要注意，这里输入的手机是刚刚在https://tiger-sms.com/cn网站中购买的虚拟号，根据手机号的国家选择之后，将手机号输入到对应栏中。

  1. 点击下一步操作，就可以向该手机号发送验证短信了，短信发送成功之后，前往老虎平台的订单页面，通过刷新即可查看接收的验证码。

  2. 将验证码复制粘贴到Telegram的对应框中，并根据提示进行操作，即可成功对第二个Telegram 账号注册


第二个Telegram 账号注册所带来的优势


Telegram对于海外经营者来讲非常实用，其强大的聊天交友功能，可以让用户快速的添加大量的好友来推广自己的产品，且在交友过程中，所发送的消息都是经过加密的，不会存在消息泄漏影响到自己的安全。通过对第二个Telegram 账号注册也能让用户利用Telegram的便利和国外的好友进行互动。


经过以上的讲解，是不是发现对第二个Telegram 账号注册非常简单呢？只需要在https://tiger-sms.com/cn网站中购买一个虚拟号码，就能完成注册，这种方式对于想要注册两个Telegram账号的人群来讲非常实用。
阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。