成功案例分享：中国游戏开发者在steam上获得国际认可的故事

成功案例分享：分享中国游戏开发者在steam上取得国际认可和成功的案例，激励其他人在该平台上追求游戏梦想。





我是属于中国第一批游戏的玩家吧，从上个世纪八十年代开始，从街机，游戏机，一直走到现在的电脑或者手机，我经历了所有中国游戏从起步到辉煌的时代，也正是因为如此，最终的择业让我选择了游戏开发。我们的团队在很多游戏中获得了灵感，结合了中国元素，推出了一款让我们这些老玩家们都觉得相当精湛的游戏，但是我们在国内遇到了瓶颈！最终在steam上，我们才顺利进行了推广。

游戏在国内的游戏平台上的障碍





我们国家其实在早期的时候，对于游戏的规范还是比较少的。因此可以说游戏的引进，以及游戏的推出，都是给足了开发商和卖家空间的。但是这十年来，游戏发生了翻天覆地的变化。虽然我们可以看到游戏竞技已经登录了奥运会的站台，但是对于游戏的要求其实在慢慢提升。





我们很多玩家都知道，游戏就是需要能够真实，在steam上很多游戏都可以做到这一点，但是在国内，这是一个很难把控的点，因为游戏越是真实，就约有可能触碰到一些逆龄。加上国内对于游戏年龄的限制等等各种因素在内，因此可以说现在在国内想要发布一个多元化的游戏是比较困难的。因此我们国内的游戏平台能够看到的游戏都是千篇一律的风格。这就是游戏审核管控相当严格之后的后果。这也是为什么我们的游戏市场那么大，但是中国的游戏却很难有一款进入国际化的原因。这也是为什么需要在steam推出游戏的原因。





steam能够提供的服务





其实steam在海外的游戏卖家中已经有相当不错的好口碑了。因为steam平台本身也会提供所有的买家的促销服务。所有能够登录steam的买家购买游戏或者周边产品的时候，都会根据自己的等级，或者说根据节假日的优惠活动来进行核算。这就等同于国内的双十一或者六一八活动等等，在这一天的销售额往往是相当不错的，而对于一款游戏来说，出售游戏只是一部分，关键是后续的游戏装备，游戏更新，周边产品等等费用，而只要有买家可以购买游戏，后续的费用就是必然的。因此steam提供买家更多的优惠，其实对于游戏卖家来说，就是一种良性的推广。

另外对于国内的游戏卖家来说，steam对于游戏的审核力度是比国内要宽松的。很多对于游戏抱着热忱的开发商，开发团队或者卖家来说，其实是需要一个更大的平台去发展游戏的。如果在相对比较局限的平台内发展，那么结局可想而知了。而steam对于大部分的游戏卖家来说，都是以更宽容的态度，以国际化的标准去衡量，这样可以让更多的游戏能够得以生存，并且拥有更多的玩家。





当然了，也有不少和我们一样的团队也因为无法顺利登陆steam感到苦恼。事实上国内对于steam是开放的，但是因为服务器在海外，因此国内的玩家或者是卖家登录，都会面临一定的登陆问题，我最好的解决方案就是在老虎平台https://tiger-sms.com/cn购买虚拟号码，并且通过这个号码去注册或者登录，配合VPN之后，就可以顺利使用所有有关于游戏的操作了，因此对于卖家或者买家来说，购买一个虚拟海外手机号码，还是相当有必要的！





