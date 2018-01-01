steam助中国游戏本土化服务，扩大全球受众

为中国游戏本土化服务：强调steam支持中文和文化本土化，使中国开发者的游戏更具吸引力，更易于全球玩家接触。

事实上国外地游戏开发比较早，只有在近二十年的时间里面，游戏才慢慢进入了我们中国市场，从而带动了中国游戏市场的发展。早期的游戏大部分都是独立代理商，比如说暴雪，比如说KOEI等等。但是更多的游戏会采用通过steam软件平台去进行推广。因此这对于很多的游戏卖家来说，就是一个相当好的推广渠道。

steam游戏平台的优点

steam是一个国家化的游戏大平台。对于游戏卖家来说，全世界都有游戏玩家，只要能够掌握这个窗口，就等于让游戏可以有大展拳脚的世界了。因此对于游戏卖家来说，这就是一个不可或缺的平台。

而相反来说，steam也是相当支持中文和文化本土化的一个游戏平台。现在能够提供众多不同游戏，并且尊重各个不同文化和不同文字的游戏平台不是很多，steam在这方面做得还是相当不错的，也是属于我们国家引进的比较早的一个游戏平台。可见对于这个平台认可度是比较高的。因此在这样的平台进行发布游戏和推广游戏，还是比较重要的。也是属于少数能够在全球范围内支持中文游戏的平台之一。这也给国内的卖家和开发商提供了极好的渠道。毕竟在海外，我们国人的玩家数量也并不少。

steam游戏平台的缺点

当然，没有任何一个软件平台是完美的。steam平台也存在着不可修复的短板。而其中对于国内的卖家或者玩家来说，这一点也是特别明显的。现在的steam平台从2018年开始进入到国内，但是国内玩家很多时候很难打开这个软件，甚至注册的时候，如果不用加速器根本就没有办法实现。玩家甚至也无法进入商场，需要多次尝试之后才可以。更不要说对于游戏卖家来说，需要通过这个平台去上传和推广自己的游戏了。因此对于国内玩家或者说国内卖家来说，需要解决这个问题还是有一定的难度的。这其中关系到的因素也很多，不仅仅是因为服务器的问题，还有国家之间的经济关系。

steam游戏平台短板的解决方案

正是因为steam有这样的问题，因此对于游戏卖家或者开发商来说，可以通过两个方式解决。第一个方式就是直接在国外购买相应账号，然后在国内进行上传游戏的工作。但是这里有一定的限制，那就是海外的手机号码也都是需要实名认证的。因此如果没有海外的身份，也是无法进行购买的。

第二个方式就是直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn去购买虚拟手机号码，并且通过绑定CDN的VPN来进行游戏的上传，推广等等各项不同的工作。事实上对于这个渠道，很多的卖家都有质疑，害怕收不到验证码。其实在老虎平台订单中就可以轻松看到发送过来的验证码了。根本不用担心。

以上就是steam这个平台对于中国卖家和游戏开发者的重要性的诠释。游戏现在已经成为奥运项目之一了，可见游戏的市场在未来的时间里面，还是会保证持续发展的势头，因此中国游戏卖家也需要把握住steam这个国际游戏平台，才有强势发展的可能性！