 为中国卖家提供的电商机会：在Steam开拓全球游戏市场
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为中国卖家提供的电商机会：在Steam开拓全球游戏市场

内容

为中国卖家提供的电商机会：探讨中国卖家在steam上提供与游戏相关的产品，如游戏道具和周边商品，吸引庞大的客户群。

steam上中国游戏如何推广

steam现在的问题以及解决的方案

为中国卖家提供的电商机会：在Steam开拓全球游戏市场

为中国卖家提供的电商机会：探讨中国卖家在steam上提供与游戏相关的产品，如游戏道具和周边商品，吸引庞大的客户群。


中国可以说是全世界范围内开发游戏数量比较多，也是具备有相当大的游戏玩家市场基础的国家之一。早在上个世纪末，我们国家的电脑开始流行，并且到本世纪智能手机的发展之后，中国的游戏市场变得越来越庞大，可以说一天就有众多不同的游戏上线也并不为过。但是中国的游戏大部分都是局限在小范围里面运作，这很重要的一个原因，就是缺乏了打通到海外的平台渠道。而steam则是为中国卖家提供了一个相当优势的电商机会，让中国卖家能够在steam上面出售游戏，出售和游戏相关的周边，在增加国际化销量的同时，也是将中国化的游戏风格进行了强势推广。

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steam上中国游戏如何推广


其实在国际上来说，中国化还是相当受欢迎的，不仅仅是中国文化，中国文字，还有中国风格等等，不仅仅吸引国人，同时也吸引外国的玩家。但是外国玩家很多时候不得其入，主要的原因，就是因为游戏都是中文的。因此如果上了steam的中国游戏卖家，切记一定要打造不同的语言切换功能。英文，法语等等文字，需要根据需求来进行拓展。不可以只有中文，这样才是面对全球。

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合理安排好自己的开发商也是相当重要的。对于玩家来说，哪些开发商是相当不错的，那么出品必属精品。早年间我们知道的KOEI，就是知道主打什么类型的游戏了，品质肯定也不差。因此对于中国卖家来说，打造自己的开发商效应，也是让自己的产品走得更远的方案之一。


游戏的设定范围也很重要。有些游戏往往主打射击，或者主打PRG等等，在进行宣传的时候，往往也比较枯燥，导致玩家对于游戏也并不了解，看看画面可能差不多，会缺乏游戏的兴趣。因此游戏本身设置，或者说在介绍游戏的时候需要更为详尽说明。甚至可以提供游戏的DEMO，这样可以让玩家对于游戏有更深入的了解。

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steam现在的问题以及解决的方案


当然了不少已经在steam上面的游戏商或者说周边产品的卖家也会面临steam带来的一些问题。比如说在进行上传游戏或者产品的时候，一直因为网页打不开而进入不了，或者说，在进行推广的demo比较大的时候，等待很长时间还是失败，无法操作等等。其实这都是局限于网络的问题了。因为steam的服务器现在还是设立在海外的，因此不仅仅是卖家，就算是买家在进入游戏的时候，都需要相当具有耐心去进行等待。


如果想要避免这个问题，那么可以通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn去购买一个虚拟的手机电话号码。通过这个号码去进行注册，在老虎平台的订单中获得验证码，并且可以通过这个账号进行游戏的推广，上传等等各类的操作了，关键是不会因为网络的限制而无法启用了。



不得不说，steam已经成为现在全球化的游戏平台之一了，正是因为如此，对于我们中国游戏的开发商或者卖家来说，掌握了这个平台，其实就是掌握了更大的游戏市场！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。