为中国卖家提供的电商机会：在Steam开拓全球游戏市场

为中国卖家提供的电商机会：探讨中国卖家在steam上提供与游戏相关的产品，如游戏道具和周边商品，吸引庞大的客户群。

中国可以说是全世界范围内开发游戏数量比较多，也是具备有相当大的游戏玩家市场基础的国家之一。早在上个世纪末，我们国家的电脑开始流行，并且到本世纪智能手机的发展之后，中国的游戏市场变得越来越庞大，可以说一天就有众多不同的游戏上线也并不为过。但是中国的游戏大部分都是局限在小范围里面运作，这很重要的一个原因，就是缺乏了打通到海外的平台渠道。而steam则是为中国卖家提供了一个相当优势的电商机会，让中国卖家能够在steam上面出售游戏，出售和游戏相关的周边，在增加国际化销量的同时，也是将中国化的游戏风格进行了强势推广。

steam上中国游戏如何推广

其实在国际上来说，中国化还是相当受欢迎的，不仅仅是中国文化，中国文字，还有中国风格等等，不仅仅吸引国人，同时也吸引外国的玩家。但是外国玩家很多时候不得其入，主要的原因，就是因为游戏都是中文的。因此如果上了steam的中国游戏卖家，切记一定要打造不同的语言切换功能。英文，法语等等文字，需要根据需求来进行拓展。不可以只有中文，这样才是面对全球。

合理安排好自己的开发商也是相当重要的。对于玩家来说，哪些开发商是相当不错的，那么出品必属精品。早年间我们知道的KOEI，就是知道主打什么类型的游戏了，品质肯定也不差。因此对于中国卖家来说，打造自己的开发商效应，也是让自己的产品走得更远的方案之一。

游戏的设定范围也很重要。有些游戏往往主打射击，或者主打PRG等等，在进行宣传的时候，往往也比较枯燥，导致玩家对于游戏也并不了解，看看画面可能差不多，会缺乏游戏的兴趣。因此游戏本身设置，或者说在介绍游戏的时候需要更为详尽说明。甚至可以提供游戏的DEMO，这样可以让玩家对于游戏有更深入的了解。

steam现在的问题以及解决的方案

当然了不少已经在steam上面的游戏商或者说周边产品的卖家也会面临steam带来的一些问题。比如说在进行上传游戏或者产品的时候，一直因为网页打不开而进入不了，或者说，在进行推广的demo比较大的时候，等待很长时间还是失败，无法操作等等。其实这都是局限于网络的问题了。因为steam的服务器现在还是设立在海外的，因此不仅仅是卖家，就算是买家在进入游戏的时候，都需要相当具有耐心去进行等待。

如果想要避免这个问题，那么可以通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn去购买一个虚拟的手机电话号码。通过这个号码去进行注册，在老虎平台的订单中获得验证码，并且可以通过这个账号进行游戏的推广，上传等等各类的操作了，关键是不会因为网络的限制而无法启用了。

不得不说，steam已经成为现在全球化的游戏平台之一了，正是因为如此，对于我们中国游戏的开发商或者卖家来说，掌握了这个平台，其实就是掌握了更大的游戏市场！