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注册耐克账号接收不到验证码如何解决

内容

为什么在注册Nike 号时无法成功接收验证码呢？

原因一：注册Nike 号接收验证码过多

原因二：手机号IP不满足注册Nike 号要求

无法接收验证码注册Nike 号？老虎接码平台解决您的困扰

利用老虎接码平台购买手机号注册Nike 号的步骤

第一步：注册

第二步：充值

第三步：选择项目并购买

第四步：前往nike官网注册

注册耐克账号接收不到验证码如何解决
注册Nike 号无法成功接收验证码该怎么解决

注册Nike 号接收不到验证码如何解决。对于喜欢运动的小伙伴来讲，耐克依旧是优先选择的运动品牌，自1972年耐克创立以来，在市场中一直都深受国内外用户的青睐。注册成为nike品牌会员的人群也比较多，但很多人在注册时，明明填写了手机号，但无法成功接收验证码。接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就告诉大家解决方式。


为什么在注册Nike 号时无法成功接收验证码呢？


原因一：注册Nike 号接收验证码过多

正常情况下，一个号码一个月只能接收两次验证码，如果在注册的时候超过了限制，这个月就无法再接收到验证码，这种情况下，就会导致在注册Nike 号的时候，不能成功接收验证码。


原因二：手机号IP不满足注册Nike 号要求

很多用户在注册Nike 号的时候，会通过国外的网站进行注册，以享受到国外购买耐克产品的价格。但是国外nike官方网站对手机号IP是有要求的，国内的手机号并无法在国外网站中注册，这也就导致无法成功接收验证码。


无法接收验证码注册Nike 号？老虎接码平台解决您的困扰


如果自己的手机号无法再次注册Nike 号，最简单的方式就是更换手机号进行注册。而更换手机号的方法比较多，比如说通过手机号运营商购买以及通过接码平台购买。其中接码平台的手机号价格比较低，且成功率也比较高。比如说老虎接码平台作为一家专业的接码平台，可以购买全球任何区的在线手机号码，便捷注册你想要的项目，在该平台购买手机号也可以享受到市场上最低价格。


利用老虎接码平台购买手机注册Nike 号的步骤


第一步：注册

通过对老虎接码平台注册，可以享受到该平台的所有动能。

点击https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台，在页面上方找到【注册】的按钮，点击进入，即可在注册页面填写各项信息进行注册，这里不需要输入个人的任何信息，只需要验证邮箱，即可成功注册该平台的账号。


第二步：充值


老虎接码平台的手机号虽然价格比较低，但并不是免费的，想要在该平台购买手机号，就需要进行充值。

在个人账户的页面中，可以清楚的看到【充值】的入口，点击进入，在充值界面中选择支付方式，在下方的【金额USD】位置输入需要充值的金额，点击【支付】按钮，即可进行充值。


第三步：选择项目并购买

老虎接码平台对任何项目都可以成功接码，这里我们需要注册Nike 号，因此在【购买号码】的页面中，找到项目的位置，输入【nike】进行搜索，在后面的国家中即可根据自己的需求选择任意国家的号码购买。


第四步：前往nike官网注册

既然已经获取了手机号，就可以前往nike的官方网站注册Nike 号了。


通过搜索nike官方网站并进入，在页面的上方找到【立即加入】的入口，点击进入即可进行注册，这里需要输入手机号接收验证码。通过将在老虎接码平台中购买的手机号输入之后，获取验证码，即可成功注册。


针对无法成功注册Nike 号的小伙伴，可以使用以上方式进行注册哦。
阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。