如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？不想使用本号码，就来购买一个

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？不管是网站还是软件，想要创建一个账户都是需要电话号码的，所以说必须有电话号码才能创建账户。如果你想要创建一个账户，但是没有电话号码，那么我的建议是购买电话号码。有电话号码不想使用本机号码，或者一些国外软件需要国外手机号，那么就可以买一个国外手机号。

国外软件国内号码不能使用

国外的软件用国内的电话号码确实不能注册，因为ip地址不一样，所以大部分人都玩不了国外的软件。而想要下载使用，最好的办法就是买一个国外手机号，拥有一个国外手机号不仅可以和国外友人愉快交流，还能下载充值各种软件游戏。国内是不允许售卖国外手机号的，想要购买的用户可能会找代购或别的渠道，这种一般都不靠谱，所以说非常不建议大家找这种正规的渠道。

正规接码平台渠道

市场上总有一两个是靠谱的，就比如这个国外网站老虎平台，在这里可以买到虚拟的国外号，还能接收到验证码正常使用。相信绝大部分都不知道这样的平台，原因还是国内禁止的，但是小编这里有正规的渠道。在老虎平台上可以买到任何国家的手机号，还能注册到任何的国外软件，且对用户的隐私极其保密，如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？老虎平台就需要手机号码，只需要有效验证码就能注册一个账户，这也是老虎平台的优势所在。

购买国外号码的步骤

关于购买国外手机号码的办法，以下是在老虎平台上的操作步骤，需要的朋友可以看看。

总共有四个步骤，第一注册老虎平台的账户，第二充值账户，第三购买国外手机号，第四实现操作，只需要这四个步骤就能买到一个虚拟号并且成功使用。

步骤一

打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn ，到平台首页后，直接点击右上角图标，切换到中文模式。点击【注册】填写用户信息，就注册好了一个账户。

步骤二

打开后台进入个人中心，点击【充值】，老虎平台面向的是全世界，所以国内也有相应的充值方式，选择支付宝方式即可。就会跳转到发卡网上，总共有七种商品，选择充值数额，填入联系方式，最后支付，支付成功后，在订单查询页面，复制你的卡密，到老虎平台上粘贴卡密，最后点击【确定】就到账了。

步骤三

点击【购买号码】，搜索栏是软件搜索，选择一个你想注册购买的软件，再选择一个国家号，最后点击购买，就成功购买了国家号码。

步骤四

前往你购买的国家号软件，下载并打开该软件，填写你的用户信息后，再粘贴购买的虚拟号，到老虎平台上点击【获取验证码】，接到码之后，再前往软件，最后粘贴验证码，最后确认好，就能正常操作该软件了。

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？

需要购买号码的，试试在老虎平台上的操作吧！