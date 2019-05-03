 注册Line接收验证码不成功的原因
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注册Line接收验证码不成功的原因

内容

国内注册Line接收验证码不成功的原因

国内注册Line的正确方法介绍

第一步：获取国外手机号

第二步：前往Line注册

注册Line接收验证码不成功的原因
国内注册Line接收验证码不成功？详细解决方式介绍

近期，很多小伙伴反馈在注册Line的时候，经常存在手机号接收不到验证码的情况，导致line账号无法注册成功，这究竟是什么原因造成的呢？为什么手机号接收验证码会失败呢？接下来我们就详细的了解下国内注册Line接收验证码失败是什么原因造成的吧。


国内注册Line接收验证码不成功的原因


国内注册Line不成功的直接原因就是国内手机号暂时无法直接注册Line账号，因此如果使用的是国内手机号注册，就无法成功接收到验证码，导致无法成功注册。想要在国内注册Line，最好的解决方式就是获得一个可以接收验证码的国外手机号，在国内获取国外手机号的方式也非常简单，直接通过接码平台就可以接收验证码并进行注册，比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn 就可以解决这个问题。


国内注册Line的正确方法介绍


第一步：获取国外手机号


  1. 点击https://tiger-sms.com/cn打开老虎平台的网站，随后在页面的右上方，将语言改为中文显示。

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  1. 点击页面上方的“购买号码”，随后系统会提示你需要注册成为平台的用户并对账户充值之后，才能进行购买，点击注册账号来完成操作。