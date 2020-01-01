揭示成功：Ozon Russia如何吸引中国卖家并带来新机遇

Ozon正式开启中国卖家招商，原来成功近在咫尺

卖家成功案例分享：分享在Ozon Russia平台上取得成功的卖家案例，激发中国卖家的信心和动力

Ozon正式开启中国卖家招商，原来成功近在咫尺。随着跨境电商的发展，市场也呈现出稳中求进的局面，由于北美市场已经处于高速发展中，且饱和程度特别高，很多中国卖家也开始关注一些新兴市场。Ozon 俄罗斯平台进军中国市场也开启了卖家探索跨境电商机遇之路，同时更是对Ozon平台进行了深入的了解。

了解俄罗斯市场的需求，掌握市场发展趋势

资深卖家都知道，每个跨进平台都会有自己额市场定位，比如亚马逊，主流市场在北美，而Ozon的主流市场则在俄罗斯。想要在Ozon平台推广自己的品牌，受到更多消费者关注，就一定要了解俄罗斯市场的需求。

众所周知，俄罗斯消费者对中国的产品需求量还是比较高的，特别是西方品牌退出俄罗斯市场之后，俄罗斯领先的电子商务平台Ozon直接加强了其在中国市场的影响力，希望吸引更多的中国卖家入驻。中国丰富的产品以及价格优势，不仅可以让俄罗斯消费者有更丰富的商品选择，也可以降低西方品牌的退出为俄罗斯市场带来的影响。

通过成功的卖家案例，了解Ozon 市场行情

据了解，最初进入Ozon Russia平台的中国卖家孙某，目前凭借Ozon 俄罗斯平台提供的便利，已经成功抓住了跨境电商机遇，凭借自己的营销能力，也在俄罗斯推广中国品牌，成功获得了销售额持续增长趋势，用户基数也在不断攀升。

根据孙某自己分享，在2020年Ozon 进军中国市场时，就抓住了机会，并成功入驻了Ozon 平台，其销售额也从2020年第二季度之后，就在不断的增长。在2021年第二季度的报表中，销售额足足增长了26倍，成功成为了Ozon 平台最具影响力的中国卖家之一。

目前，虽然Ozon 平台已向中国进军了两年之久，但因其是俄罗斯最具影响力的电子商务平台，想要完全饱和依旧需要时间。面对目前的Ozon 俄罗斯平台红利期，只要能抓住机遇，未来依旧可以在平台中获得成功。对Ozon 平台有足够的信心，才能有干劲十足的动力。

凭借海外社交软件，成功向消费者展示自己的商品

海外社交软件和中国微信相似，都可以成为推广营销的利器，利用社交软件庞大的用户基数，能够成功在海外累计大量客户，让自己在Ozon 平台中获得更大的成功，也可以多了解成功的卖家案例，掌握更多有利的营销方式，激发自己的信心。

当注册外海社交账号被限制时，也可以利用老虎平台https://tiger-sms.com/cn来解决问题，只需要登录老虎平台后并进行注册，就可以购买卡密完成充值，直接在平台中购买国家和社交软件的虚拟号，即可解决注册账号被限制的问题。

通过卖家成功案例分享可以得出结论，想要在Ozon 平台获得成功，就一定要对市场进行全面分析，以“平台却什么我就卖什么”为路线，才能掌握选品方针。