OpenAI账户注册方法

如何国内注册OpenAI 账号，具体方式详解

如何国内注册OpenAI 账号相信是目前国人人群比较关心的话题了。美国所成立的OpenAI最近成为了很多人关注的对象，其强大的AI功能更是吸引了很多国内的用户，不仅功能更加实用，智能度相比较之前的AI也发生了很大的变化。面对如此具有吸引力的OpenAI，国内很多用户也纷纷想要体验，但却发现无法成功注册。

如何国内注册OpenAI 账号呢？

由于OpenAI的区域限制，目前通过国内手机号，并无法申请注册OpenAI账号，需要解决手机号的问题之后，才能够在国内注册OpenAI账号，但是究竟如何解决呢？最简单的方式就是购买虚拟号码，拥有了国外手机号码，才能够准确的解决如何国内注册OpenAI 账号这个问题。

以下就是关于如何国内注册OpenAI 账号的相关流程，总体来讲被分为了两大步骤。

第一步：购买国外手机号。

第二步：前往OpenAI网站创建账户并进行验证。

如何国内注册OpenAI 账号，国外手机号如何购买

如何国内注册OpenAI 账号，其实Tiger-sms.com/CN就是一个相当不错的网站，可以直接在网站中购买过个国家的电话号码，其购买方式也是比较简单的。

打开网址：Tiger-sms.com/CN，在页面的上方可以看到【登录/注册】的入口。 根据提示进行注册之后，是需要前往邮箱进行验证，验证成功，即可正常登录网站。 再次进入到Tiger-sms.com/CN首页，在选择服务的位置输入OpenAI并点击搜索。

选择需要购买的电话号码国家，点击购买，这时如果账户没有余额，就可以在页面的上方点击【充值余额】，这里是可以直接使用支付宝充值的。

根据自己的需求充值完成之后，就可以购买电话号码了。 之后在自己的订单中，就可以看到购买的电话号码。

如何国内注册OpenAI 账号，具体注册流程

如何国内注册OpenAI 账号，拥有国外的电话号码之后，直接登录OpenAI官方网站，就可以进行注册。

进入OpenAI网站，在页面中可以直接创建您的账户。 输入电子邮件之后点击继续设置密码，这时是需要登录邮箱进行验证的。

邮箱验证之后，需要输入一个国外的手机号，这时就可以之前前往Tiger-sms.com/CN查看自己刚刚的订单，复制手机号之后来进行注册。 系统会自动向手机号发送验证码，在订单中就可以查看验证码并进行验证，之后就可以成功注册。

如何国内注册OpenAI 账号？了解之后是不是发现真的超级简单呢？只需要花费少量的资金购买一个国外手机号就可以了。不得不说，这样的方法解决了国内人们的一大苦恼，并且也可以让人们国内就能体验人工智能的聊天机器人所带来的乐趣，强大的智慧再一次让人们感叹AI所的优势。

还不清楚

如何国内注册OpenAI 账号

的小伙伴们，赶紧尝试以上的方法来进行注册吧。只有成功注册，才能真正的感受OpenAI的强大，也可以体验这款火爆的智能聊天工具。