 耐克国内注册不成功的原因
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耐克国内注册不成功的原因

内容

关于耐克国内注册不成功的原因介绍

原因一：手机无法连接服务器

解决方法：更换手机

原因二：手机号无法正常接收验证码

解决方法：更换手机号

盘点耐克国内注册的方法

第一步：通过老虎接码平台获取手机号

第二步：前往耐克官网注册

第三步：通过老虎接码平台获取验证码并进行验证

耐克国内注册不成功的原因
关于耐克国内注册不符合条件是什么原因？

很多小伙伴发现耐克国内注册时，经常提示不符合条件，导致无法成功注册成为耐克的会员，这就让想要通过耐克来获取福利的人表示为难，究竟怎么样才能注册成功呢？使用哪种方法呢？接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 就来为大家讲解一下耐克国内注册不符合条件是什么原因造成的吧。


关于耐克国内注册不成功的原因介绍


原因一：手机无法连接服务器

耐克作为知名的运动品牌，一直以来都深受消费者的青睐，想要注册成为该品牌会员的用户也非常多，但耐克国内注册时，对手机是有要求的，部分的国产手机可能无法来成功连接服务器，这就导致注册不成功的情况发生。


解决方法：更换手机

如果是因为手机的原因，就需要更换手机进行注册了，一般来讲，耐克国内注册时，最好是使用iOS系统，也就是需要使用到苹果手机，且手机需要为最新的IOS系统以及新版本的耐克APP。检查设备没有任何问题，但依旧无法注册，就可能是因为手机号码的问题了。


原因二：手机号无法正常接收验证码

耐克国内注册账号，对手机号也有要求，比如说耐克的注册机制为一个月一个手机号，且手机号只能收到两次验证码，如果本月手机号已经接收过两次验证码，就无法再次注册了。部分的手机号由于服务器的问题，可能无法正常接收验证码，导致注册失败。


解决方法：更换手机号

如果是手机号无法成功接收验证码实现耐克国内注册的目的，可以尝试更换手机号进行注册，通过老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就可以获取新的手机号，也可以成功接收验证码。老虎接码平台属于专业的接码平台，能够接收来自世界任何地方的虚拟号码短信，由于是虚拟号，购买价格非常低，只需要短信的费用就可以使用。


盘点耐克国内注册的方法


第一步：通过老虎接码平台获取手机号

  1. 点击老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn，在页面中注册该平台的账号并进行充值，就可以在平台中购买虚拟号码了。

  2. 在【我的账户】页面，输入耐克的英文【Nike】，在旁边即可选择一个国家的手机号进行购买。

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  1. 购买成功之后，即可获得一个新的手机号


第二步：前往耐克官网注册

耐克国内注册时，需在浏览器中输入【耐克】，点击官方网站进入，在官网的首页找到【注册】的入口，点击进入，根据提示填写个人的信息。在输入手机号的页面，将刚刚购买的虚拟号码复制粘贴到对应位置，之后点击获取验证码。

第三步：通过老虎接码平台获取验证码并进行验证

前往老虎接码平台中【购买号码】的页面，通过刷新，在页面的下方【活动电话】位置，就可以看到验证码短信。复制短信将其粘贴到耐克网站需要输入验证码的位置，并进行验证，就完成了耐克国内注册


通过以上的讲解，是不是发现耐克国内注册也是比较简单的呢？如果注册失败，赶紧尝试下以上方式吧。
谢尔盖·尼古拉耶夫
作者: 谢尔盖·尼古拉耶夫

撰写有关编程语言、机器人、电话软件和最新开发趋势的文章。他的文章是各级开发人员的宝贵资源，提供提示、教程和行业见解。