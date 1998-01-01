Nike 号批量注册小技巧，利用平台成功完成

Nike 号批量注册怎么操作。作为知名度比较大的运动品牌，nike的一举一动一直都牵动着运动爱好者的心，每当有新品发布，更是成为了用户争先抢购的对象。很多时候，用户为了抢到自己心仪的产品，也会注册多个账号进行抢购。接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就来为大家讲解一下Nike 号批量注册的小技巧吧。

了解Nike 号批量注册小技巧，轻松注册多个nike账号

由于nike品牌的管控，一个手机号只能在该品牌注册一个账号，这也导致一些用户想要注册多个账号抢购新品时，需要准备多个手机号。如果没有额外的手机号，就无法实现Nike 号批量注册。

面对这种情况该怎么办呢？其实可以利用一些小技巧来实现Nike 号批量注册的目的，比如说通过接码平台购买虚拟号接收验证码进行注册。专业接码平台，不需要验证个人信息，就可以根据需求购买多次接码手机号码，轻松注册多个nike账号。

Nike 号批量注册，选择接码平台要认真

由于人们对国外手机号的需求量不断增加，各种各样的接码平台也应运而生。但不同的接码平台由于专业程度不一样，稳定性以及安全性也会存在差异，因此在对Nike 号批量注册的时候，选择接码平台一定要认真。

在众多接码平台中，大家可以了解一下老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn，是一家专业的接码平台，在该平台购买虚拟号，可以享受到市场最低价，稳定性也比较强，在全球任何地方都可以成功接收验证码，实现对Nike 号批量注册的目的。

利用老虎接码平台对Nike 号批量注册，详细步骤要知道

老虎接码平台不仅可以对Nike 号批量注册，操作方式也非常简单，只需要几步，就可以轻松完成。

第一步：点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台，并点击【注册】按钮注册成为平台的用户。注册成功，系统将自动跳转到个人账户的页面中。

第二步：在购买虚拟号对Nike 号批量注册之前，我们需要先对账户充值，点击页面中的【充值】按钮，即可进入到充值的页面，在这里选择充值方式，输入充值金额进行支付即可。

第三步：在购买号码的页面中输入【nike】进行搜索，在后面即可选择一个国家的手机号进行购买，在当前页面也可以看到【购买多次接码手机号】的选项。

第四步：在浏览器中搜索并进入nike的官方网站，页面上方点击【立即加入】进行注册，填写手机号的位置，直接输入购买的手机号，并获取验证码。

第五步：前往老虎接码平台查看验证码，将验证码复制粘贴到nike官网的填写验证码位置，就可以获得一个nike会员账号。

如需对Nike 号批量注册，可以利用以上方式购买多个手机号，进行反复注册，也可以购买多次接码手机号来进行多次接码注册。想要获得多个nike会员账号的小伙伴，可以尝试一下这种方式哦。