耐克在中国市场的发展，国内品牌可以借鉴的经验！

耐克在中国市场的发展，也是国内品牌可以借鉴经验！

耐克作为全球一号的运动品牌，它的经营模式和理念也是很多其他品牌可以效仿的。不仅仅如此，在进入中国市场之后，耐克也一直跟随着中国的市场在形成新的变化，引进新的技术，发布新产品的不同理念。比如说耐克现在的目标就是中国的Z时代，因此在线上的销售就成为重点，线下品牌的技术更新，加上设计师的加持，通过各大中间平台的介入，成功将耐克品牌的产品打入人心。这也是我们国内品牌可以借鉴的经验。

耐克品牌在中国

耐克在前几年将鞋子作为销售和营销的重点。比如说加上了设计师的名衔，其中以藤原浩的AF1为主，掀起了一波抢鞋高潮。很多的买家以几倍高于原价的价格去进行购买和收藏。不仅仅是设计师，还有慈善机构的联名，LV等奢侈品牌的联名等等，都让耐克锦上添花。另外耐克也在年初打造了《不改少年狂》等影视作品，来吸引年轻Z时代人的视线。可以说耐克在中国的成功，其实就是进入中国市场比较早，并且成功登上了第一波的网络营销的时代。那么对于我们国内品牌来说，这绝对是一个可以值得借鉴的经验。

中国品牌在海外

中国的网络时代虽然比海外的时代要晚，但是不得不说发展却是急速的。因此很多已经在中国奠定基础的品牌，在驾驭中国线上市场也是驾轻就熟的。但是对于中国品牌来说，因为各种原因，无法直接进入海外的市场也是有目共睹的。中国的手机号是无法注册和登录海外的平台的。而这一点来说，也是大大限制了中国产品能够在海外走俏的趋势！

因此可以说中国品牌如果想要能够在海外市场具有一定的份额，就一定也要学习耐克的样子，能够利用海外的Z时代来进行营销。那么中国手机号无法注册海外平台应该如何去解决呢？其实老虎平台：https://tiger-sms.com/cn是不错的选择。

老虎平台的优势

通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn进行注册，并且登录平台之后，就可以根据自己的需求购买点卡，然后将点卡进行充值，最终选择自己喜欢的国家和号码进行购买。这个号码都是可以直接使用于海外平台的，而且验证码也可以通过订单下面获得。

老虎平台的注册是可以直接通过邮箱注册的，这就是对于注册用户的第一层保护。第二层保护就是不直接购买手机号，而是购买点卡，用充值的方式。这样可以说对于用户的安全性，隐私性保护是相当有利的。

老虎平台的所有号码都是可以用于海外的平台进行注册和使用的。这样就可以将国内的产品通过这些平台进行推广，最终占据海外的销售市场。

耐克在中国的市场就是主打了对于Z时代的年轻人市场，而对于国产品牌来说，也需要利用好国外的线上平台，能够通过这些平台，也成功地将国产的品牌顺利推广到全球！