 国产品牌如何在海外定制市场中取得成功：借鉴耐克的个性化策略
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国产品牌如何在海外定制市场中取得成功：借鉴耐克的个性化策略

内容

个性化是耐克在国内获得成功的关键，国产品牌如何打入海外的定制市场？

国产品牌定制化却难成气候

国产品牌定制化推广的方法

如何加入海外的交流平台

国产品牌如何在海外定制市场中取得成功：借鉴耐克的个性化策略

个性化是耐克在国内获得成功的关键，国产品牌如何打入海外的定制市场？


在上海的001耐克商场是最早推出个性化和定制的。所有购买了鞋子之后，都可以通过定制来对于自己的鞋子进行修改，最终出现只属于自己的品牌和款式。这在年轻人中掀起了一波定制高潮，在Z时代的年轻人眼中，与众不同是至关重要的！而正式因为如此，所以耐克就以这样的方式进入了众多国内年轻消费者的视线。不仅仅如此，通过了各大交流平台和小视频平台的互相推送和推广，现在在很多的大型耐克店面都推出了相应的服务，不仅仅如此，在耐克的APP上，也可以直接点击定制自己喜欢的款式和风格。

国产品牌定制化却难成气候


对于国产品牌来说，其实从品质，到款式和耐克是有的一拼的，并且国产有不少的品牌也在推行个性化之中，但是却往往没有受到不错的效果。主要的原因就是因为本身耐克已经具有相当的市场了，并且耐克在这几年抓住了Z时代的先机，将消费市场已经果断转移到了年轻人中，并且通过各个不同的线上推广方式，获得了不小的成功。

而国产品牌相对来说，起步比较慢，而且虽然在国内的线上推广比较有利，但是在海外的市场却比较乏力。尤其是最近几年，耐克不仅仅在国内发力，在海外很多的市场都在大力推广，而且还是通过快消的线上推广渠道，但是反观国产品牌，因为各个海外交流平台的局限性，导致无法在海外的线上消费群体中形成比较成熟的市场，因此即便推出了定制的服务，也很难进行大力推广。


国产品牌定制化推广的方法


如果是比较传统的方法，那肯定就是在国外打广告了。事实上我们的确也有一些比较传统的品牌在国外具有不错的口碑。但是现在已经是线上时代的，这种推广方式已经不流行了。因此相比较之下，国产品牌一定需要赶上其他海外品牌的优势，那就是加入海外的线上平台。比如说ozion，亚马逊等等，或者是推特，脸书等等交流平台。

如何加入海外的交流平台


事实上，海外的交流平台想要进行注册是无法通过国内号码去达成的，因此只能够启用海外的电话号码。但是国人是无法拥有海外号码的，所以老虎平台：上面的虚拟手机号码购买就是一个不错的方法。

1 - 副本

通过注册老虎平台：https://tiger-sms.com/cn去购买卡密，然后通过卡密进行充值，通过充值去购买不同国家的虚拟手机号码就可以了。然后通过这个号码去注册其他的海外交流平台，而平台往往会发送验证码过来，那么你可以通过验证码进入平台了。接下来就可以像国内的线上市场操作一样，在海外也可以进行适当推广了！

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国产品牌并非没有定制，只是定制化的这个推广以及品牌本身的营销能力并不强大的缘故，因此可以通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn购买相应的虚拟手机号码，打入海外的交流平台之后，我们再来谈定制和个性化，那么就会简单很多了！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。