国内品牌如何像耐克一样在其他国家进行基层推广？

为何国内的品牌无法像耐克一样在其他国家进行基层推广？

我们国内的运动市场有很多国外的品牌，比较有名的有耐克，阿迪达斯以及安德玛等等，其中耐克对于中国体育的影响是相当大的。这和耐克在中国推广基层体育参与，对于国内大量赛事的赞助，以及和国内有名的顶级运动员进行合作。正是因为如此，所以耐克在众多的国内消费者心中矗立起一定的地位。那么相比较而言，我们国家的一些品牌，比如说李宁，安踏，飞跃等等大量的体育品牌从品质来说，也是相当具有优势的。但是为什么在海外的知名度却并不高呢？

国内品牌无法具备知名度的原因

首先来说国内的品牌很多起步都比较早，想要在品牌众多，并且大量老牌子中脱颖而出是比较困难的。这也是后续品牌往往无法超越前面品牌的原因之一。即便是质量优秀，但是根深蒂固的品牌理念往往会在消费中体现。即便是潮牌，中国李宁，在海外有过多次优质的走秀活动。但是收效甚微。

其次来说现在已经是Z时代的来临了，所谓的Z时代其实就是指注重于线上消费的一代。国内外其实都是具有大量的交流平台的。如果可以通过这些平台去进行推广的话，往往可以受到很多年轻消费者群体的关注，从而提升知名度。但是对于国内品牌来说，这一点往往很难达成，因为国内企业往往无法通过国内的手机账号去注册海外的市场的。因此注定无法打开海外的线上市场。

打开海外线上市场的关键

从上面我们可以得知，国内的手机号码是根本无法注册海外的平台的，不仅仅如此，有些账号明明注册之后，因为各种原因导致被封，或者因为某些政策问题导致不得不弃用等等。那么如何避免这些问题，打开海外的线上市场呢？现在比较好用的方法就是直接打开老虎平台：https://tiger-sms.com/cn来进行购买海外虚拟手机号码。

通过海外的虚拟手机号码可以直接注册海外的所有平台，然后企业就可以通过这些平台去推荐自己的品牌和产品，并且和国外的品牌一样，建立起群体，设立频道信息推广，并且进入视频渠道等等。因为海外的手机号码都是和个人绑定的，但是虚拟手机号码往往不具备这个问题，因此可以自由发放所有的讯息。这样可以更自由地进行使用。

老虎平台的具体操作

老虎平台操作也是相当简单的，直接点开网页之后，就可以将自己的邮箱去进行注册了。然后就可以购买卡密，通过卡密去进行充值，然后再去购买自己心仪的国家的手机号码。然后通过手机号码去进行注册平台，平台往往会发送验证码，然后去老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn的订单中，收获验证码。有了验证码就可以进行注册和登录其他的平台了。

通过了老虎平台之后，我们国产的品牌就可以通过各大不同的交流平台慢慢进入海外的市场，并且通过海外交流平台的推广作用，真正让国内品牌像耐克一样，获得更多的市场需求！