在Nike网站购买优惠产品的方式

在Nike购买优惠产品具体该如何操作，来看一下吧

在Nike购买优惠产品具体该如何操作呢？Nike是运动品牌的领军者，因此很多喜爱运动风的人群都超级喜欢他们的产品，但了解nike的人会发现，该品牌的价格并不低，这就让人望而却步了。其实通过老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 获取虚拟号之后，成功注册nike会员，不定期就能获得参加Nike购买优惠产品的活动。

Nike购买优惠产品注册成为会员很重要

想要享受到nike推出的优惠活动，通过Nike购买优惠产品，就需要成为该品牌的会员，nike会定期推出不同的活动来吸引新会员，维护老会员。只要注册成为nike会员，就能接收到优惠信息，或者不定期获得一些内部的优惠券折扣码。利用折扣码就可以享受到购买产品的优惠政策，自己也能以优惠的价格购买到喜欢的产品。

如何注册成为Nike购买优惠产品的会员呢

部分用户在注册会员通过Nike购买优惠产品的时候，会发现注册时老收不到验证码，导致无法成功进入到下一步，让想要获取nike优惠的人群表示遗憾，遇到这种问题究竟该如何解决呢？

一般情况下，接收不到验证码基本是因为手机号的原因，想要接收验证码成功注册，需要更换新的手机号使用，接下来就讲解一下详细的注册方式。

通过老虎接码平台接收验证码获取Nike购买优惠

老虎接码平台可以为客户提供广泛的支持站点，无论用户在哪里注册，都可以利用该平台接收虚拟号码短信，且接收短信的速度和普通的SIM卡一致，如果长时间未接收到验证码，也可以在平台中进行退款处理，安全可靠。而想要获取Nike购买优惠时，也可以利用老虎接码平台来接收验证码。具体操作步骤如下：

点击老虎接码平台网址：https://tiger-sms.com/cn 进入平台的首页。 在页面上方点击【注册】的按钮进行注册。注册账号时，只需要填写账号登录名、密码、电子邮件等信息，不需要输入任何个人数据，完全匿名的操作时刻保护个人的信息安全。

注册成功，系统会直接跳转到【我的账户】页面，在页面的左侧菜单栏中，可以看到购买号码、历史编号、充值余额以及历史余额等工具存在。

接下来我们需要先对账户进行充值，点击【充值余额】，选择充值方式以及充值金额即可完成充值。 点击【购买号码】，在页面中搜索nike并选择一个国家手机号购买即可。

利用虚拟号注册会员获取Nike购买优惠

前往nike官方网站，利用购买的虚拟号进行验证，直接在注册页面输入刚刚购买的手机号，点击发送验证码，就可以前往老虎接码平台中查看短信，一般一分钟左右就可以接收成功。 复制并将验证码粘贴到对应位置，对手机号进行验证，就可以获得一个nike账号，并成功在Nike购买优惠产品。

想要在

Nike购买优惠

产品的小伙伴，一定要先注册nike平台的会员哦，拥有了会员，才能享受到nike的部分优惠政策。