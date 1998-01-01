耐克参加活动需要具备的条件

Nike 参加活动如何报名，不清楚的赶紧收藏起来

Nike 参加活动如何报名？耐克作为全球都比较知名的运动品牌，在世界上的影响力非常大，很多用户为了能够享受到购买的优惠，也会通过Nike 参加活动来获取该品牌的优惠码。但Nike的活动并不是人人都可以参加的，究竟该如何报名呢？这里就由老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn来为大家讲一下吧。

Nike 参加活动需要具备的条件

注册成为会员

Nike的活动非常丰富，有超级多的有趣主题，且Nike 参加活动完全是免费的，只需要下载nike并注册成为该品牌的会员，即可在线报名活动并参加，报名成功之后，也会有工作人员打电话给你确认，包括参加活动的时间、活动注意事项等等。

有购买过Nike的产品

Nike对用户的管理非常完善，用户只要购买过Nike的产品，后台就会有记录存在，从而为用户提供更多完善的服务，以增加用户对nike的印象。因此只要购买过Nike的产品，就会对品牌自动认为是品牌的粉丝，享有Nike 参加活动的资格。

Nike 参加活动如何成功注册会员

很多小伙伴并不清楚如何才能成为Nike的会员，其实方法超级简单，只需要前往Nike的官方网站中，点击【立即加入】，填写手机号并进行验证，后续输入个人的相关信息即可成功注册，也可以直接在网站中报名Nike 参加活动。

Nike 参加活动时账号注册不成功该如何解决

由于nike品牌针对区域的限制，很多用户在获取Nike 参加活动的资格时，注册账号可能无法正常接收验证码导致注册失败，这里可以尝试使用下老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn获取新的手机号进行注册，操作方式如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn，进入到老虎接码平台，在该平台中，点击上方的【注册】按钮，成功注册平台的账号，才可以享受到更多的权利。

账号注册成功，系统会自动跳转到个人账户的页面，在这里就可以看到各种功能的存在了，比如说充值、购买号码、查询余额等等。在购买号码之前，我们需要先对账户进行充值。 点击【充值】入口进入到充值页面，这里可以选择一个充值方式以及输入充值金额进行充值。

点击【购买号码】进入到购买号码的页面，因我们需要购买手机号注册Nike 参加活动，这里我们需要在项目栏中输入【Nike】，后方就会有多个国家的显示，根据自己的需求选择一个国家的号码购买。

购买号码成功，就可以在nike注册账号的页面填写该号码并接收验证码，即可成功注册Nike 参加活动，验证码也可以直接在老虎接码平台的订单页面查看。

想要获得Nike 参加活动的资格，小伙伴们一定要注册成为该品牌的会员哦，成功会员，才能享受到更多的福利待遇，在购买Nike产品的时候，也可以获取一定的优惠。还不清楚如何注册的小伙伴一定要看一下上方的教程，根据教程操作才能解决注册失败问题。